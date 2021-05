Asus ZenFone 8 e 8 Flip, finalmente un top di gamma compatto

Registrazione video

Video fino a 8K UHD (7680 x 4320) 24 fps +EIS e OIS per la fotocamera principale Video fino a 4K UHD (3840 x 2160) video a 30 / 60 fps per la fotocamera secondaria Registrazione video a 1080p FHD 30 / 60 fps con HyperSteady Registrazione video a 720p HD, 30 fps Stabilizzazione elettronica dell’immagine a 3 assi Time Lapse (video in 4K UHD) Video in Slow Motion (4K UHD a 120 fps / 1080p FHD a 240 fps / 720p a 480 fps) Possibilità di scattare foto mentre si registra un video (non supportato nei video in 8K) Modalità video manuale