ASUS ZenScreen MB169CK, schermo portatile a 109 €

Chi vuole un display comodo, da viaggio o per la scrivania a casa su Amazon trova ASUS ZenScreen MB169CK, un portatile da 15,6 pollici pensato per migliorare la produttività in mobilità che costa 109€ rispetto ai 129€ di listino.

Display Full HD e connessione USB-C

Il monitor ASUS ZenScreen MB169CK utilizza un pannello IPS da 15,6″ con risoluzione Full HD (1920×1080), offrendo un’estensione dello schermo principale utile per il multitasking in viaggio o in spazi ridotti. La connessione avviene tramite una singola porta USB-C, che garantisce sia l’alimentazione che il trasferimento video, semplificando la configurazione su notebook e ultrabook compatibili. La frequenza di aggiornamento è di 60 Hz, sufficiente per l’uso lavorativo, videoconferenze e contenuti multimediali.

Leggero e pratico per chi lavora in mobilità

Con un peso di circa 800 grammi e uno spessore di appena 8 millimetri, il ZenScreen MB169CK si trasporta facilmente nello zaino insieme al laptop. È particolarmente utile per chi lavora da remoto, viaggia frequentemente o ha necessità di un secondo schermo temporaneo in ufficio. La struttura sottile non compromette la stabilità grazie alla cover pieghevole, che funge anche da supporto regolabile in verticale o orizzontale.

Il monitor è compatibile con Windows, macOS e Android, purché i dispositivi supportino l’uscita video tramite USB-C. Non richiede alimentatori esterni né driver da installare, rendendo la configurazione rapida anche in contesti dinamici. La luminosità di 250 nit è adatta all’uso in ambienti interni ben illuminati. È incluso anche un filtro per la luce blu, per ridurre l’affaticamento visivo nelle sessioni prolungate.

Su Amazon il prezzo attuale è di 109€ invece di 129€

