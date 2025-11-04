Per Apple TV Cupertino sforna animazione e suono di avvio nuovi

Apple ha ufficialmente completato il rebranding del suo servizio di streaming, rinominando Apple TV+ in semplicemente Apple TV, una mossa già annunciata un mese fa, che va oltre il cambio estetico e segnala un’evoluzione strategica del brand verso una maggiore unificazione e riconoscibilità tra app, servizio e hardware.

La pagina ufficiale di Apple TV sul sito Apple riflette già questa modifica, accompagnata da un nuovo logo animato multicolore e da un innovativo suono di apertura composto dal musicista Finneas, fratello di Billie Eilish e vincitore di diversi Grammy. Il nuovo logo è stato descritto come vibrante e tridimensionale, e il suono, definito “cinematico e magico” dal team musicale di Apple, sarà riprodotto prima di ogni serie, film o trailer originale Apple TV, rafforzando così la continuità emotiva del servizio.

Il design sonoro creato da Finneas include tre versioni distinte: un jingle principale della durata di cinque secondi per l’apertura degli spettacoli, una versione di un secondo (detta “sting”) per trailer e promo, e un’intro estesa di dodici secondi destinata alle proiezioni cinematografiche dei film firmati Apple Studios. Finneas ha espresso grande onore nel realizzare questo breve ma potente pezzo musicale, volto a incarnare l’identità e lo spirito di Apple attraverso strumenti digitali di alto livello.

Cambia il Logo Apple One

Parallelamente, anche Apple One, il pacchetto di abbonamenti che racchiude i principali servizi Apple, ha ricevuto un restyling del logo, ora caratterizzato da sei sezioni colorate che rappresentano ciascun servizio incluso nel piano Apple One Premium. Questo cambiamento mira a dare un aspetto più moderno e coerente con la nuova identità grafica adottata da Apple, che punta così a rafforzare l’impatto visivo e la riconoscibilità del brand in un mercato sempre più competitivo.

L’aggiornamento visivo e sonoro è attualmente in fase di rollout tramite gli aggiornamenti iOS 26.1, iPadOS 26.1, tvOS 26.1 e macOS Tahoe 26.1, con l’app Apple TV che continuerà gradualmente a mostrare i nuovi elementi grafici e sonori.