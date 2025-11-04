NIU rinnova le due ruote elettriche con design e autonomia estesa

NIU Technologies (NIU), aziende che propone veicoli elettrici smart a due ruote, ha svelato all’EICMA di Milano la sua gamma prodotti 2026. Sulla base del lancio della serie NQiX nel 2025 e delle performance sul mercato in tutta Europa, l’azienda sta introducendo aggiornamenti ai suoi modelli esistenti e si sta espandendo in nuove categorie. La gamma 2026 include miglioramenti alla serie NQiX, l’introduzione della piattaforma di design FQiX e l’espansione della famiglia XQi con modelli off-road orientati alle prestazioni.

Serie NQiX, integrazione Google Maps e nuovo modello NQiX 1000

Fin dal suo lancio la serie NQiX si è affermata nelle categorie L1e e L3e in Europa, ricevendo numerosi premi e riconoscimento dal mercato. Per il 2026, NIU punta a perfezionare e ampliare la gamma con prestazioni e funzionalità migliorate. Tutti i modelli NQiX riceveranno aggiornamenti software e hardware, tra cui la navigazione integrata basata su Google Maps e miglioramenti all’efficienza della batteria e del motore per estendere l’autonomia.

NQiX 1000 rappresenta l’ultima novità della gamma NQiX; vanta una potenza di picco di 15.500 W, una velocità massima di 125 km/h e un’autonomia superiore a 100 km. Questo modello è dotato di tre batterie rimovibili da 72 V / 28 Ah per supportare viaggi prolungati e una ricarica flessibile. NQiX 1000 sarà disponibile nel terzo trimestre del 2026, con prezzi a partire da 6.499€.

FQiX, nuovo linguaggio di design per la città

La serie FQiX segna una nuova direzione del design della gamma NIU. Caratterizzata da elementi di illuminazione distintivi e da una carrozzeria aerodinamica, la serie si presenta con una nuova identità visiva rivolta ai motociclisti urbani, un equilibrio tra praticità e tecnologia.

Ogni modello integra funzionalità di connettività ta cui un display TFT da 5 pollici, un radar posteriore per una maggiore consapevolezza del conducente e l’interfaccia NIU Link Crown, che combina funzioni di navigazione, multimediali e di sicurezza. I motociclisti possono sbloccare il veicolo tramite Bluetooth, NFC, l’app NIU o un codice di accesso per una maggiore praticità.

Disponibile in due versioni, FQiX 150 (L1e) e FQiX 300 (L3e), la serie offre un punto di accesso alla più recente piattaforma digitale del marchio: i prezzi partono da 2.399€ e la disponibilità è prevista per il terzo trimestre del 2026.

XQi 400 e XQi 500, espansione in nuovi territori

I modelli XQi 400 e XQi 500 hanno fatto il loro debutto ufficiale a EICMA 2025, a testimonianza del continuo sviluppo di NIU nel segmento fuoristrada e dirt.

Al centro della gamma c’è la XQi 500 Street, una moto elettrica da cross omologata per uso stradale L3e che eroga 28,8 kW di potenza massima e una velocità massima di 110 km/h. Con un telaio leggero di soli 92 kg, questo modello è indicato come “progettato per i motociclisti che cercano prestazioni elevate sia su strada che fuoristrada”. L’arrivo sui mercati europei delle XQi 400 e XQi 500 è previsto per la seconda metà del 2026,

Il produttore sta inoltre aggiornando la sua attuale piattaforma XQi3, che verrà rilanciata come XQi 300. Il modello rinnovato promette miglioramenti in termini di prestazioni e funzionalità, ampliando ulteriormente l’offerta di prodotti fuoristrada dell’azienda.

Connettività intelligente e opzioni di abbonamento

A supporto della gamma di prodotti in continua espansione, NIU offre nuovi piani di abbonamento per la NIU Smart App. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione includono tre anni di accesso gratuito all’app. Dopo questo periodo, i clienti possono scegliere tra tre opzioni di abbonamento, a partire da 2,50 € al mese.

I piani offrono accesso continuo a funzionalità connesse come navigazione, localizzazione del veicolo e diagnostica intelligente, mantenendo l’integrazione tra i veicoli NIU e la piattaforma digitale a lungo termine.

Per le notizie che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.