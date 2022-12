Asustor ADM 4.2 migliora gestione, condivisione e backup

Il produttore di NAS Asustor ha annunciato la disponibilità della nuova versione di ASUSTOR Data Master (ADM): tra le funzionalità più interessanti introdotte da ADM 4.2 si distinguono quelle relative alla gestione e al monitoraggio dello spazio di archiviazione del sistema. Quando i tassi di utilizzo si avvicinano al 95%, il sistema operativo consente, tra le altre possibilità, anche di impostare l’eliminazione intelligente degli snapshot utilizzati meno recentemente, garantendo di preservare l’integrità dei dati e assicurando al sistema la stabilità ottimale.

Anche la condivisione dei file è stata migliorata e semplificata. Oltre alle tradizionali funzionalità di file sharing, infatti, è ora possibile impostare collegamenti pronti da condividere per consentire l’upload di file da parte di amici, familiari, collaboratori e clienti, senza la necessità di dover creare account aggiuntiivi e senza pregiudicare la sicurezza dei dati archiviati sul NAS. Interessanti sono poi le diverse opzioni (qui i dettagli) che ADM 4.2 offre sul fronte delle copie di sicurezza e delle strategie di backup 3-2-1. La possibilità d’impostare backup pianificati sui volumi MyArchive, che oggi possono venire montati automaticamente quando l’operazione ha inizio e smontati quando la copia è terminata, infatti, consente ai NAS del produttore di garantire elevati livelli di sicurezza e flessibilità.

Da segnalare il supporto DNS Challenge per myasustor.com e il superamento della necessità di effettuare il forward della porta 80, che prima era necessario per gestire i certificati Let’s Encrypt, a vantaggio della sicurezza e della semplicità di connessione al NAS da remoto. Ulteriori novità di ADM 4.2 sono poi il client VPN WireGuard e la guida rapida, in grado di aiutare l’utente a scoprire passo dopo passo le funzionalità del sistema operativo e a navigare tra le impostazioni.

Negli scorsi giorni il costruttore ha evidenziato numerosi vantaggi dei NAS Asustor in abbinata con i software Adobe Creative Cloud per gli utenti professionisti. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Asustor sono disponibili da questa pagina.