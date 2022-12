Guida autonoma, gli USA indagano sugli incidenti dei robotaxi GM

La National Highway Transportation Safety Administration, l’autorità USA per autostrade e trasporti su strada, ha annunciato che sta aprendo una indagine sulla tecnologia di guida autonoma dietro la flotta di robotaxi Cruise di General Motors GM. L’indagine segue tre incidenti segnalati presumibilmente da veicoli che frenano bruscamente nel traffico, creando ostacoli improvvisi agli altri veicoli, causando così incidenti pericolosi.

In risposta agli incidenti, GM ha sostenuto che le brusche frenate sono sempre avvenute in risposta alle azioni di altri conducenti, e che le auto avevano un operatore umano a bordo, oltre ad aver già incontrato l’NHTSA per ciascun incidente.

La società Cruise ha inquadrato gli eventi di stop dei veicoli come equivalenti al caso di una gomma a terra, in cui il sistema ADS capisce che c’è una situazione inaspettata e potenzialmente pericolosa, accende le quattro frecce del veicolo e si ferma sul lato della strada.

Cruise ha sede a San Francisco ed è stata fondata nel 2013 da Kyle Vogt e Dan Kan. GM ha acquisito la società di tecnologia di guida autonoma tre anni dopo. Da allora, General Motors ha finanziato la sua filiale con investimenti, strutture e personale, andando persino a sviluppare i propri chip di processore per il bus navetta autonomo Origin.

La società ha iniziato a testare le corse a guida autonoma a San Francisco nel giugno 2021 e all’inizio di quest’anno ha ottenuto l’approvazione normativa per addebitare i servizi di taxi senza conducente all’interno della città. L’azienda ha anche subito battute d’arresto nella sua ricerca di taxi a guida autonoma. Il CEO della divisione Dan Ammann si è dimesso dalla sua posizione a giugno, sostituito dal CTO ad interim Kyle Vogt.

Poiché NHTSA è sicura di essere a conoscenza di ogni incidente di frenata/immobilizzazione avvenuto fino ad oggi, l’agenzia sta aprendo una valutazione preliminare “Per determinare la portata e la gravità del potenziale problema e valutare pienamente i potenziali problemi relativi alla sicurezza posti in essere da questi tipi di incidenti”. Ancora, però, non ha fornito tempistiche per la pubblicazione dei risultati di questa inchiesta.

