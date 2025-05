Audible gratis 60 giorni per i clienti Amazon Prime

Se avete un abbonamento Amazon Prime potete ascoltare le migliaia di audiolibri e podcast che trovate in Audible senza sborsare neppure un Euro. Se non avete un abbonamento Amazon Prime, potete sottoscriverlo subito e, oltre ad ottenere una lunga serie di vantaggi per tutta la durata dell’iscrizione, poi potrete anche ascoltare le migliaia di audiolibri e podcast che trovate in Audible senza sborsare neppure un Euro. Per 60 giorni. Senza vincoli, senza interruzioni.

Indicativamente parliamo quindi di due mesi di accesso illimitato a un servizio che normalmente costa 19,98 € (9,99 € al mese) e per il quale invece, approfittando della promozione in corso, non dovrete spendere nulla.

Cos’è Audible

In una frase, è il servizio in abbonamento di audiolibri e podcast di proprietà di Amazon. L’utente non deve far altro che effettuare l’accesso col proprio account Amazon (o crearne prima uno se non ce l’ha) e attivare l’iscrizione, come spiegheremo più avanti.

Se si sta accedendo dal computer c’è la piattaforma web, mentre da smartphone e tablet è disponibile la più pratica applicazione gratuita di Audible, sia per iPhone, iPad e Apple Watch che per i dispositivi Android. Oppure, per chi ne ha uno, può accedervi direttamente da un dispositivo Echo.

Precisiamo che per ascoltare i contenuti serve una connessione ad Internet attiva; in alternativa si possono scaricare sul dispositivo in modo da potervi accedere anche in Modalità Aereo o in assenza di rete.

Come si attiva la promozione

Per poter attivare la promozione dovete quindi prima essere clienti Amazon Prime (anche qui c’è la prova gratuita di trenta giorni se non lo avete mai usato) e non dovete mai aver sottoscritto un abbonamento ad Audible.

A quel punto andate qui e cliccate sul pulsante giallo Iscriviti ora per attivare l’offerta.

Cosa succede adesso

Da quel momento avrete 60 giorni di tempo per poter sfogliare il catalogo Audible ed ascoltare tutti gli audiolibri e podcast disponibili, a tutte le ore del giorno e senza interruzioni pubblicitarie o altre limitazioni. Proprio come chi normalmente acquista due mesi di abbonamento al servizio.

Come per qualsiasi altro abbonamento sui servizi Amazon potete scegliere poi voi, in qualsiasi momento, se volete continuare l’iscrizione (e quindi pagare 9,99 € al rinnovo mensile) o cancellarla e tornare quindi ad essere clienti Prime e basta.

Tenete conto che questa offerta, oltre ad essere soggetta alle Condizioni Generali d’Uso di Audible, non può essere utilizzata in combinazione con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta per ciascun cliente.

Cosa ascoltare

Per un primo ascolto vi consigliamo la versione integrale de Il Conte di Montecristo, oppure I leoni di Sicilia, o ancora Orgoglio e Pregiudizio o Se questo è un uomo di Primo Levi.

Se vi piacciono i fantasy potete anche optare per la saga completa di Harry Potter, letta dallo straordinario Francesco Pannofino, voce del guardiacaccia Hagrid nel doppiaggio italiano dei film.

Ci sono anche gli Audible Original, contenuti speciali – per lo più podcast – disponibili esclusivamente sulla piattaforma di Amazon, tra cui spiccano I corsi di John Peter Sloan per imparare l’inglese e Le grandi battaglie raccontate da Alessandro Barbero, uno degli storici italiani più amati.

Ci sono anche podcast scientifici e filosofici, e alcuni dedicati allo Storytelling e al True Crime, e ogni mese vengono incluse nuove serie «su differenti argomenti adatti ad ogni tipo d’interesse».