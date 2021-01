Audizione EU per i dirigenti di Amazon, Apple, Facebook e Google

I legislatori europei hanno inviato gli amministratori delegati di Amazon, Apple, Facebook e Alphabet (Google) a presentarsi il 1° febbraio per un’audizione a Bruxelles nell’ambito di iniziative che mirano a reprimere l’eccessivo potere di vari big del mondo IT.

“Il Parlamento europeo”, riferisce Reuters, “nei prossimi mesi apporterà contributi alle proposte della Commissione europea per obbligare le aziende ad agire in modo equo con i rivali e a fare di più per affrontare la questione delle fake news online e contenuti pericolosi dannosi, rischiando altrimenti di dover affrontare il pagamento di pesanti ammende.

“Lo scopo della prevista audizione è di avere scambi di opinioni con gli amministratori delegati delle quattro piattaforme leader a livello mondiale per conoscere i loro attuali modelli di business e concetti futuri mentre si trovano a dovere affrontare sfide per le mutevoli condizioni di mercato”, riporta l’invito inviato alle società.

“L’evento contribuirà alla preparazione dei membri del Parlamento europeo per le prossime discussioni su potenziali nuove normative per il settore digitale. Per tutti questi motivi, precisiamo che l’invito è solo per i CEO”.ù

Nell’invito si indica che i legislatori sono disposti a cambiare la data ad un diverso giorni di febbraio o marzo; ad ogni modo, persone che hanno contatti nell’ambito delle aziende citate, dubitano che l’invito verrà accettato.

Venerdì 22 gennaio il CEO di Alphabet, Sundar Pichai, ha riferito di una video-conferenza con il capo dell’antitrust UE, Margrethe Vestager, che si svolgerà il 25 gennaio. Con Pichai la Vestager, che spinge per l’adozione di nuove regole, discuterà di questioni legate al digitale e alla concorrenza.