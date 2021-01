Come eliminare il pulsante “Altri segnalibri” da Firefox

Installando gli ultimi aggiornamenti di Firefox potreste avere notato la presenza del nuovo pulsante “Altri segnalibri” nella barra dei segnalibri quando si apre una nuova Scheda.

Il pulsante in questione appare a destra della barra dei segnalibri e consente di mostrare eventuali bookmark salvati in Firefox. Potrebbe essere comodo ma Mozilla non ha – per il momento – previsto un modo facile e veloce per disattivarlo. Oltretutto il browser mette già a disposizione la voce “Segnalibri” nei menu omonimo e il pulsante appare dunque superfluo.

Come si elimina il pulsante “Altri segnalibri”? Cliccando con il tasto destro del mouse (o equivalente combinazione con il trackpad) appare la voce “Elimina” ma questa è di colore grigio (non è selezionabile).

Se non è di vostro gradimento, potete ad ogni disabilitare il pulsante in questo modo:

1) Nella barra degli indirizzi di Firefox scrivete: “about:config” (senza virgolette) per accedere alle Impostazioni

2) Nel campo di ricerca in alto scrivete “browser.toolbars.bookmarks.2h2020” (senza virgolette) e impostate il valore di questo parametro su “false”.

Da questo momento in poi il pulsante non comparirà più. Ovviamente se volete ripristinarlo, bisognerà impostare su “true” il valore prima modificato.

L’opzione che, selezionando con il tasto destro del mouse “Altri segnalibri” ora appare in grigio, sarà probabilmente attiva con la versione 85 di Firefox. Quando l’aggiornamento sarà disponibile, sarà più facile per l’utente decidere al volo se preferisce o no visualizzare il pulsante.

