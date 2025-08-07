Facebook Twitter Youtube

Auricolari JBL Quantum, sconto da quasi metà prezzo, solo 149,99

Di Fabrizio Frattini
Auricolari JBL Quantum, sconto da quasi metà prezzo, solo 149,99 - macitynet.it

Su Amazon trovate in offerta gli auricolari JBL Quantum TWS, pensati per chi cerca un’esperienza audio wireless ottimizzata per il gaming su più piattaforme. Il costo è di 79,99€ invece di 149,99€, con specifiche pensate per garantire comunicazione chiara, latenza ridotta e massima compatibilità.

Connessione ibrida e modalità a bassa latenza

Gli JBL Quantum TWS integrano una doppia connessione: Bluetooth 5.2 per smartphone, tablet e PC, e dongle USB-C a 2,4 GHz per console e dispositivi compatibili. Questa soluzione consente una modalità a bassa latenza, utile soprattutto nei giochi competitivi, dove anche il minimo ritardo può compromettere l’esperienza. Il microfono beamforming con cancellazione del rumore assicura una voce nitida durante le sessioni multiplayer o le videochiamate.

Audio surround e comfort in movimento

Grazie al supporto per il QuantumSURROUND di JBL, questi auricolari restituiscono un audio spazializzato che aiuta a localizzare con precisione le sorgenti sonore. Una funzione utile soprattutto nei titoli FPS o open world. Il design compatto e gli inserti auricolari intercambiabili li rendono adatti anche per sessioni prolungate o utilizzi quotidiani, come l’ascolto musicale o la visione di film, anche all’esterno.

Auricolari JBL Quantum, sconto da quasi metà prezzo, solo 149,99 - macitynet.it

Compatibilità multipiattaforma e gestione smart

Oltre alla piena compatibilità con dispositivi Android, iOS, Windows e console, gli JBL Quantum TWS includono il supporto agli assistenti vocali e all’app JBL Headphones, con cui è possibile regolare EQ, controlli touch e modalità audio. La custodia di ricarica garantisce fino a 16 ore di autonomia complessiva, di cui 8 ore con una singola carica degli auricolari.

Il prezzo di listino per gli JBL Quantum TWS è di 149,99€, ma ora sono disponibili su Amazon a 79,99€, con uno sconto netto di 70€.

