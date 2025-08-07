Auricolari JBL Quantum, sconto da quasi metà prezzo, solo 149,99

Su Amazon trovate in offerta gli auricolari JBL Quantum TWS, pensati per chi cerca un’esperienza audio wireless ottimizzata per il gaming su più piattaforme. Il costo è di 79,99€ invece di 149,99€, con specifiche pensate per garantire comunicazione chiara, latenza ridotta e massima compatibilità.

Connessione ibrida e modalità a bassa latenza

Gli JBL Quantum TWS integrano una doppia connessione: Bluetooth 5.2 per smartphone, tablet e PC, e dongle USB-C a 2,4 GHz per console e dispositivi compatibili. Questa soluzione consente una modalità a bassa latenza, utile soprattutto nei giochi competitivi, dove anche il minimo ritardo può compromettere l’esperienza. Il microfono beamforming con cancellazione del rumore assicura una voce nitida durante le sessioni multiplayer o le videochiamate.

Audio surround e comfort in movimento

Grazie al supporto per il QuantumSURROUND di JBL, questi auricolari restituiscono un audio spazializzato che aiuta a localizzare con precisione le sorgenti sonore. Una funzione utile soprattutto nei titoli FPS o open world. Il design compatto e gli inserti auricolari intercambiabili li rendono adatti anche per sessioni prolungate o utilizzi quotidiani, come l’ascolto musicale o la visione di film, anche all’esterno.

Compatibilità multipiattaforma e gestione smart

Oltre alla piena compatibilità con dispositivi Android, iOS, Windows e console, gli JBL Quantum TWS includono il supporto agli assistenti vocali e all’app JBL Headphones, con cui è possibile regolare EQ, controlli touch e modalità audio. La custodia di ricarica garantisce fino a 16 ore di autonomia complessiva, di cui 8 ore con una singola carica degli auricolari.

Il prezzo di listino per gli JBL Quantum TWS è di 149,99€, ma ora sono disponibili su Amazon a 79,99€, con uno sconto netto di 70€.

