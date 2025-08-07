VARTA Night Cutter Pro F40R è torcia e powerbank insieme

VARTA ha presentato la nuova serie di torce LED Night Cutter Pro. Spicca la F40R, un modello particolarmente interessante per il nostro pubblico in quanto si distingue per la possibilità di essere utilizzato anche come powerbank.

La batteria da 5.200 mAh che la alimenta infatti può essere usata anche all’inverso per ricaricare smartphone, cuffie e altri dispositivi mentre si è in movimento, il che rende la torcia un accessorio utile non solo per l’illuminazione ma anche come fonte di energia portatile.

Questo modello offre inoltre una potenza luminosa fino a 2.000 lumen e un raggio di illuminazione che arriva a 350 metri, con un’autonomia della batteria (ricaricabile via USB-C) fino a 48 ore consecutive se la si usa solo come torcia.

Il corpo è realizzato in alluminio di qualità aeronautica e promette resistenza a polvere e acqua, con certificazione secondo lo standard IP67, oltre a tollerare cadute fino a due metri.

Le altre tre novità

Gli altri tre modelli della serie completano l’offerta con potenze e caratteristiche adatte a diversi utilizzi. Per esempio la Night Cutter Pro F30R dispone di 1.500 lumen e un’autonomia fino a 24 ore, con dimensioni compatte che la rendono pratica per attività all’aperto o in situazioni di emergenza.

La Night Cutter Pro F20R riduce ulteriormente le dimensioni e la potenza (parliamo di 1.000 lumen e un massimo di 22 ore di autonomia), risultando così la più comoda da portare in tasca.

Infine, merita attenzione la Night Cutter Pro F20R Tactical, che condivide la stessa potenza e autonomia della F20R ma introduce una lente speciale con elementi in ceramica progettata per rompere vetri in caso di emergenza, caratteristica utile per chi lavora in ambito di soccorso, sicurezza o interventi rapidi. La Tactical è inoltre fornita di una fondina da cintura per facilitarne il trasporto.

Tutte le torce della serie presentano un sistema Precision Focus per regolare il fascio luminoso e offrono cinque modalità di illuminazione, dall’alta potenza alla stroboscopica.

Disponibilità e prezzi

Le quattro nuove torce VARTA Night Cutter Pro sono in vendita su Amazon ai seguenti prezzi:

