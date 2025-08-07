Ogni iPhone e Apple Watch avrà vetro Corning, Trump festeggia

C’è il rafforzamento di un patto storico con un partner che da sempre, fin dal lancio del primo iPhone nel 2007 lavora con Apple, nell’accordo che permetterà al colosso di Cupertino di evitare i dazi di Trump: l’alleanza è quella con Corning, che universalmente è nota per il suoi vetri Gorilla.

Come abbiamo detto ieri sera, Apple investirà 2,5 miliardi di dollari, per rafforzare le linee di produzione che storicamente sfornano le coperture in vetro di iPhone e di Apple Watch.

Un impianto Corning interamente dedicato ad Apple

Nell’annuncio ci sono due elementi di rilievo. Il primo è quello che anche Trump ha potuto spacciare come una sua vittoria: lo stabilimento Corning di Harrodsburg diventa così il cuore della produzione di vetro speciale destinato ai dispositivi Apple, offrendo la possibilità al presidente USA di dimostrare che la sua campagna di pressione ha avuto successo.

Il secondo fattore, più percepibile a chi segue come facciamo noi da quasi trent’anni il mondo della Mela, è che per la prima volta Apple cita esplicitamente e direttamente Corning come suo partner, dando evidenza al lavoro che in passato era sottinteso.

Anche se lo storico fornitore, infatti, fin dal 2007 realizza i vetri di iPhone (venne introdotto nel ciclo da Steve Jobs quando i suoi vetri ultra resistenti ancora non avevano un impiego preciso), praticamente finora il nome Corning non era mai stato affiancato direttamente alla produzione dello smartphone della Mela. Questo al contrario di quanto fanno praticamente tutti gli altri protagonisti di questa industria che citano Corning come fattore di qualità per i propri dispositivi.

Tornando al fattore dei materiali, dal comunicato diffuso questo notte, sappiamo che Apple e Corning apriranno anche un nuovo Apple – Corning Innovation Center nello stesso sito, destinato allo sviluppo di materiali avanzati e alle tecnologie produttive di prossima generazione. Il centro sarà cruciale nella definizione del futuro industriale dei dispositivi Apple.

Ceramic Shield 100% americano

Da anni lo stabilimento Corning di Harrodsburg produce il vetro Ceramic Shield, introdotto con iPhone 12 e definito da Apple “il più resistente mai visto su uno smartphone”. Ma fino a oggi non copriva l’intera produzione globale. Con questo nuovo accordo, tutti i vetri di iPhone e Apple Watch – quindi anche quelli che finiranno nelle tasche e sui polsi di europei, asiatici e sudamericani – nasceranno nel Kentucky.

Apple is expanding our US commitment to $600 billion over the next four years. And our new American Manufacturing Program will bring even more jobs and advanced manufacturing to the US. pic.twitter.com/6KWkTGJN3O — Tim Cook (@tim_cook) August 6, 2025

Corning anche nella catena del silicio

Altra novità tecnica, è l’utilizzo di silicio Corning da parte di un altro partner GlobalWafers, che userà queste materie prime per fabbricare bare wafers – i dischi su cui si costruiscono i chip – direttamente negli Stati Uniti. Un passo che rafforza l’autonomia della filiera Apple anche sul fronte semiconduttori, in un contesto globale sempre più sensibile alla localizzazione strategica delle tecnologie.

