Soundcore Liberty Air 2, alternativa low cost agli AirPods in sconto a soli 79,99 euro

Gli AirPods costano troppo, arrivano in ritardo o non vi piacciono? Che ne dite di comprare, risparmiando, quella che da molte parti viene considerata una delle migliori alternative nel rapporto tra prezzo e prestazioni per gli auricolari Apple? Stiamo parlando delle Soundcore Liberty Air 2 di Anker che grazie ad un codice vi costano solo 79,99 euro invece che 130 euro.

Questi auricolari sono la seconda generazione di un prodotto che ha riscosso grandi apprezzamenti al lancio. La seconda versione migliora il già eccellente pacchetto della prima versione; stiamo parlando di auricolari full wireless, dotati di una custodia per ricarica molto piccola. Sono realizzati in materiali eccellenti, con plastiche opache e con tecnologie interessanti. Tra le altre si segnalano la ricarica con cavo USB-C e quella wireless e la resistenza all’acqua con la stessa certificazione degli AirPods Pro (IPX5).

Anker usa in questi auricolari diverse tecnologie sia per rendere il suono migliore, sia per rendere le chiamate di ottima qualità. I driver sono di nuova concezione, hanno un sistema software (mediante un’app per iOS e Android) che impara le nostre preferenze sul suono e regolano le tonalità di conseguenza. Gli auricolari hanno 4 microfoni per ridurre il rumore ambientale e migliorare la nostra voce, un sistema che ha ottenuto apprezzamenti unanimi tanto che i Soudndcore Liberty Air 2 sono considerati tra i migliori auricolari nel campo delle chiamate telefoniche. Hanno fino a 7 ore di autonomia che diventano 28 con la ricarica mediante la custodia e 10 minuti di ricarica, producono due ore di autonomia.

Questi eccellenti auricolari, capace di suonare molto bene (secondo diversi siti anche meglio degli AirPods originali), già a 130 euro sono considerati la reale alternativa agli auricolari Apple per il rapporto tra qualità e prezzo. Ora lo sono anche di più visto che grazie ad una promozione attivabile con il codice 7CQTHDMV li pagate solo 79,99 euro spedizione compresa.