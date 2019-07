Cuffie Mpow con tecnologia ANC in offerta a 40,99 euro

Le cuffie Mpow H16 sono, a giudizio di un nostro collaboratore che le ha provate, tra le migliori soluzioni over-ear in circolazione nella fascia di prezzo per cui si posizionano. Al momento, grazie ad un nostro codice sconto, le potete comprare a 40,99 euro spedizione compresa.

Sono eleganti e leggere, la qualità audio è ottima e offrono una qualità audio molto buona, permettendo all’utente di isolarsi completamente dai rumori esterni pigiando un semplice pulsante per attivare la tecnologia ANC (cancellazione attiva del rumore).

L’autonomia è di rilevo: fino a 30 ore con una sola ricarica (via microUSB) e, se scariche, bastano 10 minuti di ricarica per avere oltre 2 ore di autonomia senza fili. La cancellazione del rumore è molto buona, mentre la custodia per il trasporto inclusa in confezione è un plus per chi ha bisogno di portarle con sé magari con uno zaino senza badare agli altri oggetti riposti nella stessa borsa che potrebbero graffiarle.

Queste cuffie normalmente costano 51 euro, ma se inserite il codice MPOWBH16 nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento potete ottenere uno sconto di 10 euro e pagarle soltanto 40,99 euro. La spedizione è compresa nel prezzo.