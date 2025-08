Dal 2007 a oggi venduti 3 miliardi di iPhone

Tra i tanti numeri di rilievo emersi durante la presentazione dei dati finanziari del Q3 2025 di Apple, il CEO Tim Cook ha annunciato un traguardo simbolico: nell’ultimo trimestre sono stati superati i tre miliardi di iPhone venduti dalla sua commercializzazione nel 2007, dato riportato su X (Twitter) anche da Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple.

Non possiamo dirlo con certezza ma potrebbe essere il prodotto hi-tech più venduto della storia, nonostante un prezzo che è comunque elevato rispetto alle media di molti prodotti del settore. Da tempo Apple non comunica più i dati di vendita trimestrali con il numero di iPhone venduti ma preferisce indicare genericamente il fatturato delle diverse divisioni.

Gli ultimi risultati di vendita e utili hanno superato ampiamente le aspettative degli analisti, dimostrando che la riorganizzazione della catena di approvvigionamento globale per aggirare i dazi voluti da Donald Trump sta dando i suoi frutti. Le vendite di iPhone, il prodotto di punta dell’azienda di Cupertino, sono aumentate del 13,5%, raggiungendo 44,58 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti fissate a 40,22 miliardi. Gli iPhone si vendono bene in tutto il mondo, compresa la Cina.

3 billion iPhones sold!

Thank you to everyone who’s made iPhone such an important part of their lives. I’m incredibly excited for what’s ahead!

— Greg Joswiak (@gregjoz) July 31, 2025