LG Sound Suite, audio immersivo Dolby Atmos con qualsiasi configurazione dell’ambiente

Di Mauro Notarianni
LG Sound Suite è un sistema audio per la casa che promette una flessibilità senza precedenti.

Al centro del sistema c’è la soundbar H7 – la prima con Dolby Atmos FlexConnect – che offre un suono Dolby Atmos immersivo, in grado di adattarsi a qualsiasi configurazione dell’ambiente senza necessità di installazioni complesse.

Il produttore riferisce che LG Sound Suite funziona con i TV premium di LG permettendo agli utenti di creare un proprio sistema home cinema configurando a piacimento vari componenti wireless – inclusi i diffusori surround M7 e M5 e il subwoofer W7, con o senza la soundbar H7per un totale di 27 configurazioni possibili.

Questa flessibilità consente di creare l’impianto ideale per il proprio spazio, iniziando con una configurazione compatta fino ad allestire un vero e proprio ambiente home theater a 13.1.7 canali.

Quando la soundbar H7 funge da dispositivo principale, qualunque TV collegato via HDMI diventerà automaticamente compatibile con la nuova tecnologia Dolby Atmos FlexConnect, offrendo agli utenti ulteriore libertà di soddisfare le proprie esigenze di intrattenimento.

Sulle TV premium dal 2026

La tecnologia Dolby Atmos FlexConnect sarà disponibile anche sulla gamma di TV premium del 2026 e verrà introdotta in alcuni modelli selezionati del 2025 tramite un futuro aggiornamento software, ampliando ulteriormente le possibilità dell’immersività del Dolby Atmos.

L’audio sta riconquistando un ruolo centrale all’interno dello spazio domestico, ora che lo streaming ha sostituito i supporti fisici. Le principali piattaforme offrono film, serie TV ed eventi sportivi in Dolby Atmos e altri formati avanzati, rendendo il suono cinematografico ampiamente accessibile. Questo cambiamento ha rilanciato il concetto di home theater e ora i consumatori sono alla ricerca di un audio immersivo che sia all’altezza delle immagini dei TV.

Secondo il produttore, LG Sound Suite risponde a questa richiesta con una soluzione wireless, semplice e ad alte prestazioni, riportando il suono surround al centro dell’esperienza. Dolby Atmos FlexConnect è presentato come “il modo più semplice e flessibile per portare il suono immersivo Dolby Atmos a casa propria”, “per rendere ogni suono più intenso, ogni brano musicale più realistico, ogni partita più elettrizzante e ogni momento più memorabile”.

L’installazione è semplice: il sistema è infatti flessibile e ottimizzato per l’ambiente di casa e l’ascolto personale. Grazie alla connettività Bluetooth e Wi-Fi, sono diverse le possibilità di abbinamento e integrazione fra i dispositivi. Una funzione denominata “Sound Follow”, basato sulla tecnologia ultra-wideband (UWB), consente di regolare automaticamente il punto di ascolto ottimale in base alla posizione dell’utente, indipendentemente dalla posizione degli altoparlanti. Insieme al Dolby Atmos FlexConnect, Sound Follow promette “un’immersione personalizzata”, facendo sì che ogni posto a sedere diventi il migliore della stanza. In aggiunta, Room Calibration Pro analizza le caratteristiche acustiche dell’ambiente e applica un’elaborazione basata sull’intelligenza artificiale per perfezionare il suono, “un’esperienza audio bilanciata e coinvolgente in tutta la stanza”.

La soundbar H7 sfrutta un processore α11 Gen 3 con AI – lo stesso dei TV OLED di punta del produttore. LG riferisce che il processore utilizza il deep learning e la Neural Processing Unit “per creare un suono di straordinaria precisione”. Con AI Sound Pro+, l’audio stereo può essere trasformato in suono surround immersivo, mentre la separazione degli oggetti basata su IA promette voci, musica ed effetti sonori “chiari e bilanciati”. Il sistema è in grado di adattare l’audio in base al tipo di contenuto, ottimizzando il suono per i diversi generi.

Ogni componente della LG Sound Suite è dotato di diffusori Peerless, celebre per i sistemi audio premium ad alte prestazioni. LG Sound Suite sarà in mostra al CES 2026, dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas.

