Bagaglio a mano con supplemento, scatta la denuncia dei consumatori UE

In Europa sedici associazioni dei consumatori insieme al BEUC (Ufficio Europeo delle Associazioni dei Consumatori) presentano reclamo presso la Commissione UE contro sette compagnie aeree low cost per il supplemento richiesto per il bagaglio a mano, ritenuto illegale e indebito.

I precedenti ci sono. Alla fine del 2024, su reclamo dell’associazione OCU dei consumatori in Spagna, il Ministro dei Diritti Sociali e del Consumo ha multato cinque compagnie per 179 milioni di euro per pratiche abusive relative al bagaglio a mano. Altri reclami sono già stati presentati dalle associazioni dei consumatori in Belgio e in Portogallo.

Supplemento e paura in aeroporto per il bagaglio a mano

Chiunque abbia viaggiato in low cost negli ultimi anni ha provato quanto descrive Agustin Reyna, Direttore Generale BEUC:

«Non abbiamo tutti sperimentato la paura che il nostro bagaglio a mano non rientri nei limiti delle dimensioni delle compagnie aeree e che ci vengano addebitati costi aggiuntivi?»

Secondo Reyna le sette compagnie aeree denunciate «Sfruttano i consumatori e ignorano la Corte di Cassazione UE, che ha stabilito che applicare tariffe per il bagaglio a mano di dimensioni ragionevoli è illegale».

Il riferimento è alle recenti multe erogate in Spagna «Che hanno chiarito che i passeggeri possono portare a bordo il loro bagaglio a mano di dimensioni ragionevoli senza costi aggiuntivi».

Denuncia per sette vettori low cost

Le sette compagnie low cost denunciate presso la Commissione UE sono:

Easyjet Norwegian Airlines Ryanair Transavia Volotea Vueling Wizzair

Richiesta una indagine di settore estesa a livello UE

Ma la denuncia dei consumatori UE e del BEUC si spinge oltre:

«Chiediamo un’indagine a livello UE sulle pratiche commerciali delle compagnie aeree prese di mira e del settore in generale».

Secondo il direttore del BEUC la revisione in corso del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei è l’occasione perfetta per chiarire quali servizi dovrebbero essere inclusi nel prezzo base del biglietto.

Quando acquistano un biglietto base i consumatori si aspettano che il baglio a mano e un piccolo oggetto siano inclusi. Ancora, per risolvere la questione multe e brutte sorprese in aeroporto, secondo Reyna «I legislatori dovrebbero anche definire “dimensioni e peso ragionevoli”» per il bagaglio a mano.

Gli obiettivi della denuncia

L’obiettivo è ridurre il numero delle controversie che costano tempo e denaro ai consumatori e alle compagnie aeree. Ma sopratutto i consumatori puntano all’armonizzazione delle norme sul bagaglio. Ciò renderà possibile più trasparenza nel costi dei biglietti aerei e la possibilità per i passeggeri di confrontare meglio prezzi e offerte delle compagnie.

