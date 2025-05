Tecnologia base al polso con lo smartwatch SUPMANGO a meno di 6 €

Se volete tenere sotto controllo le notifiche e alcune funzionalità essenziali del vostro smartphone senza doverlo estrarre continuamente dalla tasca o dalla borsa, allora lo smartwatch SUPMANGO potrebbe essere una buona opzione grazie all’ottimo prezzo promozionale, specialmente per chi cerca un dispositivo dall’aspetto moderno, simile ad Apple Watch, pur chiaramente con funzioni e prestazioni più limitate.

Il design è davvero semplice: presenta una cassa in plastica leggera e un cinturino in gomma comodo da indossare anche durante l’attività fisica. Lo schermo è un pannello TFT quadrato da 1,44 pollici e c’è la possibilità di scegliere tra diversi quadranti per adattare la schermata principale dell’orologio ai gusti personali.

Dal punto di vista della connettività, la presenza del Bluetooth 5.0 garantisce un collegamento stabile e rapido con lo smartphone. È compatibile con dispositivi Android dalla versione 5.0 e iPhone a partire da iOS 9.0 ai quali si sincronizza tramite l’applicazione FitPro.

Le funzionalità disponibili rispondono alle esigenze più comuni della quotidianità. Ad esempio permette di ricevere notifiche, chiamate e SMS direttamente al polso, utilizzare la funzione contapassi per monitorare il movimento giornaliero, impostare una sveglia, consultare il meteo e persino scattare foto a distanza tramite la funzione di controllo remoto della fotocamera.

È dotato di 128 MB di ROM e 128 MB di RAM, specifiche davvero basilari e che lo rendono adatto a gestire le attività più semplici come quelle sopra descritte. La batteria da 120 mAh consente un’autonomia sufficiente per affrontare una giornata tipo, senza la necessità di continue ricariche. È inoltre certificato IP67, quindi resistente a polvere e schizzi d’acqua, dettaglio utile per chi lo indossa in ogni momento della giornata.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 6 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Il prezzo d’acquisto può fornire un’indicazione utile per calibrare le aspettative sulle prestazioni di un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

