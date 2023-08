Borse e Zaini per Bagaglio a mano Ryanair, quali acquistare per non pagare extra

Con il continuo sviluppo del settore dei viaggi aerei, molte compagnie hanno adottato politiche rigide sui bagagli al fine di garantire efficienza e sicurezza, che purtroppo si ripercuotono sulle tasche dei viaggiatori. Ecco allora quali sono le misure di bagaglio a mano che Ryanair accetta, e quali sono i migliori migliori zaini e trolley da acquistare per salire a bordo dell’aereo senza dover pagare extra.

Limiti bagagli Ryanair

Secondo la politica di Ryanair, i passeggeri possono effettuare il check-in per un massimo di tre bagagli da stiva, ma ciò è soggetto a un supplemento in base al regolamento sui bagagli registrati della compagnia. Per quello che ci interessa in questo articolo, ricordiamo che i passeggeri possono portare un bagaglio a mano a bordo senza costi aggiuntivi, rispettando le specifiche dimensioni e restrizioni stabilite dalla compagnia.

Bagagli a mano gratis e bagaglio a mano da 10 KG

Ryanair consente a tutti i passeggeri di portare a bordo un piccolo bagaglio personale che deve essere posizionato sotto il sedile di fronte a, con dimensioni massime di 40 cm x 20 cm x 25 cm. Questi bagagli possono salire a bordo gratuitamente, purché sia uno per passeggero.

Inoltre, i passeggeri che hanno acquistato la tariffa Priority & 2 bagagli a mano possono portare a bordo sia un piccolo bagaglio a mano che un bagaglio più grande, fino a 10 kg e con dimensioni massime di 55 cm x 40 cm x 20 cm. Tuttavia, in alcune situazioni operative, il bagaglio a mano più grande potrebbe essere richiesto di essere messo in stiva.

Bagaglio a mano registrato da 10 kg

Per coloro che hanno acquistato il bagaglio a mano registrato da 10 kg, è consentito portare a bordo solo un piccolo bagaglio a mano. Il secondo bagaglio a mano più grande, fino a 10 kg, dovrà essere consegnato al banco deposito bagagli prima del controllo di sicurezza e potrà essere ritirato nell’area di recupero bagagli all’arrivo a destinazione.

Tariffe e opzioni

I clienti senza priority che non hanno inizialmente aggiunto un bagaglio alla loro prenotazione possono comunque acquistare un bagaglio da 10 kg al banco consegna bagagli dell’aeroporto al prezzo di 35,99 euro. I clienti senza priority che portano il loro bagaglio da 10 kg al gate d’imbarco possono effettuare il check-in pagando una tassa di 45.99 euro.

Ricapitolando, se viaggiate leggeri e volete risparmiare al massimo, potrete salire a bordo con un piccolo zaino con dimensioni massime di 40 cm x 20 cm x 25 cm, così da non dover pagare alcuna extra.

Ed allora, ecco i migliori zaini e borse da acquistare su Amazon per salire a bordo di un aereo Ryanair senza pagare supplemento extra:

I migliori zaini o borse per non pagare bagaglio extra

Zaino Leyrica

Questo zaino unisex è ideale per i viaggiatori di Ryanair, misurando 40x20x25, e altre compagnie aeree. È realizzato in materiale impermeabile e resistente con cerniere di alta qualità. Dispone di una porta USB per la ricarica del telefono in movimento e di vari scomparti, inclusa una tasca per laptop. È versatile e può essere indossato come zaino o montato sopra bagagli più grandi.

KONO

Anche questo misura 40x20x25 ed è ideale per i voli Ryanair. È realizzato in tessuto resistente all’acqua ed è dotato di diverse tasche e scomparti per un’organizzazione ottimale dei propri oggetti. È adatto sia per il trasporto a mano che come borsa a tracolla e può essere montato sopra una valigia più grande. Lo scomparto anteriore con varie tasche può essere utilizzato per riporre notebook, penne, auricolari, dispositivi elettronici e altri piccoli oggetti, per una rapida scelta, mentre una piccola tasca frontale con zip è utile per passaporto o biglietti.

Cabin Max Manhattan

Questo zaino rispetta le dimensioni massime del bagaglio a mano di Ryanair ed è progettato per adattarsi sotto il sedile dell’aereo. Ha un design ergonomico con cinghie regolabili e offre scomparti ben organizzati, inclusa una tasca per laptop. È elegante e resistente, con una maniglia per il trasporto superiore e la possibilità di montarlo sopra una valigia da cabina. Una tasca tecnologica posteriore imbottita di 400 x 250 mm è adatta per iPad e tablet e rende il Manhattan un ottimo zaino per laptop. Propone uno scomparto principale con chiusura a chiave e tasca frontale ad accesso rapido per i biglietti, per avere sempre a portata di mano ciò che serve prima di imbarcarsi.

Zaino BidMamba

Questo zaino offre una capacità di 20L ed è perfettamente adatto alle dimensioni massime del bagaglio a mano di Ryanair. È realizzato in tessuto durevole e impermeabile ed è dotato di diverse tasche e scomparti per un’organizzazione efficiente. È leggero e può essere indossato come uno zaino o trasportato come una borsa a mano. Ha una tasca per il PC, un capiente compartimento con retina per gli abiti, una tasca per iPad o altri tablet e una tasca frontale per il passaporto, documenti di viaggio o per fungere come portadocumenti in generale.

Daabliz

Questa borsa da viaggio compatta è progettata per adattarsi alle dimensioni massime del bagaglio a mano di Ryanair. Ha cuciture rinforzate per garantire la durata nel tempo e offre diverse tasche e scomparti per un’organizzazione ottimale. Dispone anche di zip locks antifurto per proteggere gli effetti personali.

Si differenzia dai classici zaini da viaggio per i 3 scomparti porta abiti che consentono la disposizione di vestiti, scarpe, beauty case, porta documenti da viaggio, il tutto per averli separati e sempre a portata di mano. Una delle due tasche superiori è completamente rivestita in PVC antipioggi), permettendo di isolare i propri oggetti personali dal resto.

SPAHAR

Questo zaino è realizzato in tessuto oxford resistente e leggero. Ha scomparti ben organizzati e una tasca dedicata per laptop fino a 15,6 pollici. È versatile e può essere indossato a spalla o montato sopra una valigia più grande.

Disponibile in diverse colorazioni, è dotato di 3 tasche frontali con cerniera, 1 tasca centrale grande, 1 tasca nascosta con zip sul retro, 2 tasche laterali, 1 grande scomparto principale con all’interno uno scomparto per laptop fino a 15,6 pollici, oltre a disporre dello spazio sufficiente per accessori di viaggio come vestiti, libri e altro ancora.

BAGZY

Questo zaino da viaggio rispetta le dimensioni massime del bagaglio a mano di Ryanair ed è realizzato con materiali premium. Ha un grande scomparto principale e diverse tasche per un’organizzazione ordinata. È dotato di diverse opzioni di trasporto, come maniglia, tracolla regolabile e cinghia per il montaggio sulla maniglia del trolley.

Lo scomparto principale è dotato di una tasca a fessura per il laptop da 15,6 pollici, ma può contenere anche 4-5 vestiti, 2-3 biancherie intima. Il secondo scomparto è ricco di varie tasche, adatto per portafogli, power bank, penne, articoli da toeletta, borraccia e altro ancora.

Aerolite

Anche questo zaino ha dimensioni di 40x20x25 cm, rendendolo l’ideale per il trasporto gratuito in cabina quando si viaggia con Ryanair.

Con una capacità di 20L e un peso di soli 0,45 kg, questa borsa è dotata di uno spazioso scomparto principale che può essere chiuso a chiave, consentendo di tenere al sicuro propri oggetti più preziosi. Inoltre, la comoda tasca anteriore con cerniera offre un accesso rapido ai tuoi documenti di viaggio, libri, cuffie, snack e dispositivi elettronici durante il volo.

Aerolite offre una garanzia di 5 anni che copre tutti i difetti di fabbricazione.

