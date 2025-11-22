Banca, attenzione alla truffa degli SMS: lo hai ricevuto di sicuro anche tu

Ogni utente dovrebbe prestare la massima attenzione, c’è il rischio di subire la truffa degli SMS ad opera della banca, ecco cosa può accadere.

Il telefono è ormai diventato una sorta di seconda pelle per molti di noi, compreso chi non ha la necessità di essere reperibile per motivi di lavoro, al punto tale da ritenere difficile separarsene anche solo per pochi minuti. Questo però può portare a ricevere messaggi a cui non prestiamo troppa attenzione, arrivando a renderci conto solo dopo delle possibili conseguenze negative a cui possiamo andare incontro.

Il rischio concreto può verificarsi a causa della cosiddetta “truffa degli SMS”, un fenomeno che sta diventando diffusissimo e che può portare a finire nel mirino di alcuni malintenzionati. La cautela quando se ne riceve uno deve quindi essere massima, visto che apparentemente può sembrare una comunicazione che ci arriva dalla nostra banca, quindi ritenuta a prima vista affidabile.

Attenzione alla “truffa degli SMS”: rischi grosso con la tua banca

il primo passo da compiere quando si sente parlare di un possibile pericolo a cui si può andare incontro deve consistere nella presa di coscienza della situazione, così da capire di cosa si tratta e agire di conseguenza. Questo vale anche per quella che è stata ribattezzata “truffa degli SMS”, utilizzata da alcuni malintenzionati per colpire tanti utenti, che possono rendersi conto solo quando ormai è tardi del danno subito.

Gli hacker sfruttano il nome di una delle banche più importanti, Unicredit, così da rendere più verosimile il messaggio e cogliere in fallo i destinatari. “Unicredit Conferma disposizione da C/C di EURO 1.790,00, Per segnalazioni chiama: 02/40055008”, è solo un esempio dei messaggi che alcuni hanno ricevuto, ma che può dare adito a gravi problemi.

Chi si trova a leggere un testo simile non può che preoccuparsi all’istante, visto che si teme che possa essere detratta dal conto corrente una somma di quel tipo, non indifferente per le tasche della maggior parte degli italiani. Si potrebbe essere quindi spinti a contattare il numero di telefono segnalato per saperne di più, ma è una cosa che non si dovrebbe fare assolutamente mai, visto che porta chi ha agito in questo modo a entrare in possesso dei nostri dati personali con il nostro consenso indiretto.

L’attenzione deve essere massima, visto che quello sopra indicato è solo uno degli esempi possibili, ne esistono infatti tipologie ancora più subdole e insidiose. Si può infatti essere addirittura destinatari di una telefonata, sempre da parte di chi si finge un addetto Unicredit, che avvisa di un tentato addebito di denaro avvenuto da parte di un numero di telefono diverso dal mio sul sito “Shein”.

“La telefonata é registrata dalla polizia postale. Presto riceverà un sms per bloccare l’operazione”. Anche in questo caso è fondamentale fare finta di niente, meglio ancora se si decide di cancellare ogni testo per evitare di avere conseguenze.

I più a rischio possono essere certamente i clienti Unicredit, portati a credere che la “truffa degli SMS” sia in realtà una comunicazione che arriva dall’istituto di credito. In caso di dubbio è quindi bene temporeggiare e contattare il il Servizio Clienti di UniCredit chiamando il numero verde 800 57 57 57 o fare una verifica attraverso la propria area personale sul sito.

La cautela non deve mancare nemmeno con i messaggi contenenti link, gli SMS ufficiali non ne contengono mai, quelli reali hanno questa struttura https://unicredit/nomeprodotto, serve esclusivamente a illustrare prodotti o servizi, mai a richiedere l’inserimento di dati personali.