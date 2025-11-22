Un SSD stile James Bond, con pulsante per autodistruggerlo

TeamGroup, marchio non molto noto nato nel 1997 ma tra i principali brand taiwanesi, ha presentato T-Create Expert P35, unità SSD portatile che ha la peculiarità di integrare un pulsante che, una volta premuto, distrugge in modo irreversibile i dati presenti sui chip di memoria. Il metodo è radicale e irreversibile: premendo il pulsante con l’unità collegata al computer, il meccanismo garantisce la distruzione dei chip, rendendo impossibile il recupero dei dati e trasformando l’oggetto in un fermacarte.

Il produttore non ha indicato i prezzi e la disponibilità del prodotto ma riferito che sarà disponibile in “tagli” variabili da 256B a 2TB.

Il meccanismo di autodistruzione prevede il collegamento a un computer (con un cavo USB-C); facendo scorrere con un po’ di forza la prima parte del pulsante si intravede il segnale di avvertimento rosso; completando lo scorrimento (con un po’ di forza in più) si attiva l’autodistruzione. Avviata l’autodistruzione, questa continua fino all’eliminazione completa dei dati e la morte del drive stesso, passaggi che continuano anche se si dovesse scollegare l’unità dal computer. Il procedimento previsto è pensato per rendere impossibile il recovering di qualsiasi dato e l’azienda sottolinea che l’unità “non è intesa ad uso dei consumatori in generale, per il backup di dati personali o per le necessità di archiviazione quotidiana”; il target sono gli utenti che gestiscono e trasportano dati confidenziali o riservati.

Piccolo ma pericoloso

Oltre alla funzionalità di auto-distruzione, l’unità P35S vanta porta USB-C 3.2 Gen 2 con supporto a velocità di lettura e scrittura fino a 1000MB/s. L’unità è lumga 3,5″ (8,75cm) e pesa 42 grammi. Non è ovviamente un dispositivo che si può consigliare a tutti: il pulsante al centro dell’unità può appare una tentazione per molti e il rischio è che un bambino o un collega, o una persona curiosa di passaggio davanti al nostro PC premi il pulsante, con ovvie conseguenze…

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con una guida alla scelta delle unità SSD esterne.