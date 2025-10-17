Bancomat, il gesto che facciamo tutti ci espone a un grande rischio: gli esperti ci mettono in guardia

Quando si usa questo tipo di carta si deve prestare molta attenzione, c’è una cosa che non deve assolutamente essere fatta

Effettuare un prelievo a uno sportello del bancomat è un’operazione ormai assai comune, è difficile che ci siano persone che non abbiano una carta con cui accedere al proprio conto corrente. E’ proprio in virtù del fatto che si tratta di un’azione che rientra quasi nella quotidianità di tutti, è fondamentale conoscere gli eventuali rischi che si celano dietro questa attività.

Ebbene gli esperti parlano in particolare di un pericolo specifico che dipende proprio da qualcosa che la maggioranza delle persone fa quando preleva del denaro da uno sportello bancomat. Sapere che esistono dei rischi è importante per evitare di ricevere qualche brutta sorpresa.

Bancomat, cosa non si deve mai fare dopo aver prelevato i soldi

Secondo gli esperti c’è una cosa che non si dovrebbe mai fare quando si preleva del denaro da un ATM. Al termine dell’operazione sul display dello sportello automatico compare una richiesta se si vuole stampare o meno la ricevuta, la maggior parte delle persone generalmente richiede lo scontrino, senza pensarci troppo, per poi gettarlo via o magari lasciarlo nella bocchetta da cui esce la carta stampata.

Non tutti sanno che su quella ricevuta ci sono informazioni molto importanti, come il numero della carta, il saldo del conto corrente e altri dati sensibili, questo rende quel foglio una vera e propria “miniera d’oro” per i truffatori, che riescono ad accedere a informazioni importati per riuscire a derubare denaro o comunque compiere una qualsiasi attività illecita.

Dunque la cosa migliore è non stampare proprio lo scontrino, in questo modo non solo si eviterà di rischiare di perdere dati sensibili, ma sarà anche una scelta ecologica, poiché si eviterà di sprecare carta inutile, che il più delle volte viene subito gettata in un cestino. Oltre alle cose da non fare quando si preleva denaro da uno sportello automatico, gli esperti suggeriscono anche alcune azioni da compiere, sempre per evitare di finire “nel mirino dei truffatori”.

Prima di introdurre la carta nella bocchetta è consigliato controllare che il dispositivo non abbia subito qualche genere di manomissione. Può capitare che i truffatori installino dei dispositivi che sono in grado di clonare la carta non appena viene inserita nella bocchetta, capita anche che ci siano microcamere in grado di riprendere la persona mentre digita il pin della propria carta. In questo caso, per avere una maggiore tutela, è essenziale coprire sempre il tastierino dove si digitano i numeri del codice segreto con una mano.