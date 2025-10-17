M5 in testa nei benchmark single-core

Cominciano ad apparire i primi benchmark sul chip M5 (il SoC che Apple ha integrato nei MacBook Pro 14” fine 2025 e iPad Pro fine 2025) e i risultati sono molto interessanti.

Da un dato apparso nei database dei test Geekbench 6 si evince un punteggio di 4263 nei test single-core per la CPU, valore che è il più alto del settore per quanto riguarda il punteggio singolo core, il più alto mai registrato negli archivi Geekbench 6 con qualsiasi processore per Mac o PC.

Nella classifica dei primi cinque chip nel database Geekbench 6, troviamo:

M5 – MacBook Pro 14” – Punteggio: 4.263

M4 Max – MacBook Pro 16” – Punteggio: 3.914

M4 Pro – MacBook Pro 16” – Punteggio: 3.871

M4 – Mac mini – Punteggio: 3.784

AMD Ryzen 9950X3D – Punteggio: 3.399

Ovviamente anche il chip M5 integrato nell’iPad Pro fine 2025 evidenzia un punteggio simile: 4175 nei test Geekbench 6.

Per quanto concerne le performance multi-core, il chip M5 nel MacBook Pro 14” consente di ottenere un punteggio di 17.862, un risultato che è circa il 20% superiore rispetto al precedente MacBook Pro con chip M4. Il chip M5 è più veloce del chip M3 Pro e la velocità è simile a quella possibile con il chip M1 Ultra.

Di seguito i punteggi multi-core:

M4 Max – MacBook Pro 16” – Punteggio: 25.645

M1 Ultra – Mac Studio – Punteggio: 18.405

M5 – MacBook Pro 14” – Punteggio: 17.862

M3 Pro – MacBook Pro 14” – Punteggio: 15.257

M4 – MacBook Pro 14” – Punteggio: 14.726

Seondo Cupertino, M5 ha “i performance core più veloci al mondo”, con una CPU fino a 10-core costituita da sei efficiency core e fino a quattro performance core. Insieme offrono prestazioni multi‑thread fino al 15% più veloci rispetto a M4.

M5 ha anche un Neural Engine 16‑core migliorato, un media engine, e banda di memoria unificata aumentata di quasi il 30% che arriva a 153 GBps.

Sarà a questo punto interessante vedere i test sulla GPU 10 core (secondo Apple in grado di er prestazioni di picco d oltre 4 volte superiori rispetto a M4) e cosa offriranno i futuri MacBook Pro da 14” e 16” quando saranno disponibili nelle varianti con chip M5 Pro e M5 Max.