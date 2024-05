Mouse silenzioso e senza fili di Baseus a soli 15 €

Pubblicità

Volete cambiare il mouse o ve ne serve uno senza fili, pratico ed ergonomico, da mettere in borsa e portare ovunque? Allora approfittate dell’offerta sul Baseus F01B, che risponde a queste caratteristiche e che al momento potete portare a casa spendendo solo 15 €.

Misura infatti poco meno di 10 x 6 x 4 centimetri e pesa appena 90 grammi (grazie alla sua costruzione principalmente in ABS), perciò è tra i più comodi che trovate in commercio in fatto di portabilità. E questo senza rinunciare al comfort perché ha una forma studiata appositamente per ridurre gli sforzi muscolari del 30% rispetto ad altri mouse di pari dimensioni.

Una delle peculiarità di questo modello è data dallo switch presente sul fondo che permette di scegliere una delle tre connessioni disponibili. Offre infatti il Bluetooth 5.0, il Bluetooth 3.0 e il WiFi a 2.4 GHz che possono essere selezionati per collegarlo a tre diversi dispositivi, in modo da poter passare da uno all’altro con un click senza dover riaccoppiarlo ogni volta.

Altro punto di forza è dato dal click silenzioso dei tasti sinistro e destro, che lo rendono perfetto per lavorare in tutte quelle situazioni in cui il continuo ticchettio del mouse potrebbe risultare fastidioso.

È inoltre dotato di DPI regolabile tra 800, 1200 e 1600, perciò si può adattare la sensibilità del mouse in base al tipo di utilizzo, che potrebbe essere il semplice lavoro di ufficio, il disegno tecnico oppure il gaming.

Se inattivo per più di 3 minuti si attiva la modalità Sleep leggera, e se questa situazione di staticità dovesse protrarsi per un tempo maggiore ci sono modalità di Sleep più profonde a 10 e 15 minuti che permettono di preservare un maggiore quantitativo di energia.

L’alimentazione è data da una batteria sostituibile di tipo stilo AA (da acquistare a parte). Infine, la compatibilità, garantita sia per i computer Windows che per i Mac, oltre alle macchine Linux e ai dispositivi con Harmony OS.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 22 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 30% andando a spendere intorno ai 15 €.

Tenete conto che partendo da questa pagina trovate anche altre promozioni simili, come ad esempio lo stesso mouse venduto in kit con una tastiera wireless, o un mouse ancora più performante che arriva fino a 4000 DPI.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

