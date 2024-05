Apple Watch è perfetto per chi gioca a Golf

Pubblicità

Apple Watch è utilissimo per chi gioca a golf grazie a una suite di app dedicate a questo sport che permetteono all’utente di accedere a informazioni sul campo da gioco, a strumenti e a parametri per monitorare e migliorare la propria tecnica.

Lo riferisce Apple evidenziando API (interfacce di progarmmazione) per il movimento ad alta frequenza integrate in watchOS 10, che sfruttano il giroscopio e l’accelerometro per rilevare le variazioni repentine di velocità e accelerazione.

App come Golfshot aiutano l’utente a migliorare lo swing e le performance. Funzionalità dell’app in questione sono pensati per esercitarsi con lo swing; l’app usa le API prima citate per rilevare il momento preciso in cui la mazza colpisce la palla. I sensori di Apple Watch offrono anche un’analisi completa dello swing dall’inizio alla fine del movimento, così utenti con qualsiasi livello di abilità possono monitorare in modo preciso metriche chiave dello swing come tempo, ritmo, backswing, transizione e percorso del polso, in modo da perfezionare la propria tecnica.

Sul campo, Golfshot offre anche distanze GPS, punteggi, tracciamento automatico dei colpi, analisi dello swing e la funzione Auto Strokes Gained, tutto su Apple Watch, così chi gioca può monitorare ogni colpo e visualizzare in tempo reale le distanze dal green, gli ostacoli e gli obiettivi su oltre 46.000 campi in tutto il mondo.

Apple Watch raccoglie automaticamente i dati sul campo per offrire una panoramica delle partite completate e analisi statistiche avanzate su iPhone per migliorare la propria partita.

Golfshot è una delle app di terze parti dedicate al golf disponibili per Apple Watch. Di seguito altre app dedicate al golf con funzioni uniche per:

Monitorare i colpi, misurare le distanze con precisione in tempo reale, ricevere consigli sui bastoni e persino su come piantare l’asta direttamente da Apple Watch Arccos, il tracker di gioco ufficiale del PGA TOUR.

Visualizzare la disposizione delle buche, le distanze carry, le viste per l’approccio con mappe termiche del green e frecce direzionali per leggere i putt, tutto dal polso con GolfLogix.

Tenere traccia di punteggi, statistiche e distanze dei tiri e accedere a un GPS da golf gratuito su iPhone e Apple Watch con TheGrint.

Ottenere informazioni essenziali a colpo d’occhio, come distanze, mappe e punteggi, e usare un rilevatore dei tiri su Apple Watch con Hole19.

Pianificare i tiri, controllare le distanze e tenere traccia di punteggi e statistiche, tutto direttamente da Apple Watch con 18Birdies Golf GPS Tracker.

Apple spiega ancora che chi gioca a golf può calcolare quanto si muove ogni giorno su Apple Watch nell’app Allenamento e vedere le calorie attive per le partite. Ancora, spiega che Apple Watch consente di restare in contatto quando si gioca a golf: si possono leggere i messaggi importanti direttamente dal polso e il gesto del doppio tap disponibile su Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 permette di visualizzare e inviare messaggi quando l’altra mano è occupata è ancora più facile.