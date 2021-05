Baseus, il parasole retrattile per auto in offerta lampo a 27€

C’è un nemico che, probabilmente, più della stessa pioggia, usura le auto. Stiamo parlando del sole: dopo tante ore sotto i raggi diretti del sole, non solo l’auto diventa incandescente, ma il cruscotto ne risente, con le plastiche che tendono a deteriorarsi.

Per risolvere e attenuare il problema, è d’obbligo l’utilizzo di un parasole, soprattutto in questi caldi mesi a venire. Quello Baseus utilizza una soluzione davvero efficiente e costa solo 27 euro. Per sapere di che si tratta continuate a leggere, mentre per acquistarlo cliccate a questo indirizzo.

A differenza di tutti i para sole in commercio, che si montano soltanto all’occorrenza, questo rimane sempre montato a lato del parabrezza. Quando necessario si provvederà solo a srotolarlo, tirandolo verso l’estremità opposta rispetto a quella dove è montata.

Quando non serve più, naturalmente, si arrotolerà automaticamente, risultando così liberamente retrattile. Mentre il pezzo principale rimane montato a lato del parabrezza, sarà sufficiente tirare per aprirlo all’occorrenza, mentre si restringerà automaticamente quando lo si rilascia. Facile da usare, facile da montare, si tratta di una soluzione particolarmente efficiente è comoda.

Testata per diecimila utilizzi, gode al suo interno di cuscinetti a molla ad alta precisione, per una rotazione liscia, senza alcun inceppamento. Il materiale è di lega, quindi durevole sotto i raggi del sole. Ha una lunghezza di 1,4 metri, dunque adatto per la quasi totalità di veicoli presenti sul mercato. E’ disponibile in due versioni, da 65 centimetri o 58 centimetri, a seconda che si dispone di una utilitaria o un SUV.

Solitamente ha un listino di 30 euro, ma al momento lo si acquista in offerta lampo a 27,07 euro. Clicca qui per acquistarlo.