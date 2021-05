Tile fa coppia con Amazon per competere con AirTag

Amazon ha annunciato che sta collaborando con Tile per aggiungere l’integrazione di Amazon Sidewalk ai tracker Bluetooth di Tile. Amazon Sidewalk, per chi non avesse familiarità con la piattaforma, è una rete di dispositivi Bluetooth Amazon progettata per migliorare la connettività con dispositivi tipo Ring e Amazon Echo.

Tile ora si unirà ad Amazon Sidewalk e, attraverso questa integrazione, i dispositivi Amazon Echo e Ring saranno in grado di estendere la copertura di rete di Tile per aiutare gli utenti a localizzare i loro oggetti smarriti.

Gli utenti di Tile beneficeranno anche di Alexa, così chi possiede dispositivi abilitati per l’assistente vocale di Amazon potrà chiedere «Alexa, trova il mio [oggetto]» per far squillare il dispositivo Tile associato. Più dispositivi Echo sono presenti in casa consentiranno di trovare oggetti fuori posto più velocemente e il CEO di Tile CJ Prober afferma che la tecnologia sarà utile anche fuori dalle abitazioni.

Tile aiuta milioni di persone ogni giorno a trovare le loro cose e siamo sempre alla ricerca di opportunità per migliorare l’esperienza di ricerca per i nostri clienti. A tal fine, collaboriamo con Amazon per estendere la nostra rete di ricerca connettendoci in modo sicuro a dispositivi Amazon Sidewalk come gli altoparlanti intelligenti Echo. Amazon Sidewalk rafforzerà il potere di ricerca di Tile per i nostri dispositivi e i partner di dispositivi Find with Tile che sfruttano la nostra tecnologia di ricerca, rendendo ancora più facile trovare chiavi, portafogli o altri oggetti smarriti sia all’interno che all’esterno della casa

Con Amazon Sidewalk, Tile potrà competere meglio con gli AirTag, che sono in grado di sfruttare la rete Apple Dov’è. La rete Apple utilizza centinaia di milioni di dispositivi Apple per aiutare a localizzare gli AirTag smarriti, consentendo di ritrovarli quando non si trovano nel raggio di azione del Bluetooth del dispositivo del proprietario.

Tile ha una funzionalità simile chiamata Tile Network, che sfrutta altri utenti Tile che hanno un’app Tile, ma la base di iPhone installata è di gran lunga superiore rispetto all’utenza Tile. Ci sono, tuttavia, tonnellate di dispositivi Ring e Amazon Echo per rafforzare la rete di Tile, anche se le persone non portano questi dispositivi con loro, per questa ragione si tratta di una rete più limitata rispetto all’ecosistema Apple. Tile si unirà ad Amazon Sidewalk a partire dal 14 giugno prossimo.