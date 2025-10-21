Facebook Twitter Youtube

Basta abbonamenti con l’offerta Microsoft Office a un prezzo ridicolo

Microsoft Office offre una suite completa di strumenti che permettono di aumentare la produttività, semplificare il lavoro e la collaborazione tra colleghi. Include tutta una serie di applicazioni standard del settore ed è perfettamente integrata con macOS, risultando quindi ottima per studenti, professionisti e utenti business che hanno bisogno di creare documenti, analizzare dati, fare presentazioni o gestire email.

Non perdetevi quindi la Promozione di Ottobre di Godeal24 che vi permette di ottenere Office per Mac a un prezzo super conveniente. Per dire, gli utenti Mac possono ottenere l’accesso a vita a Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac per soli 49,99€ (invece di 229€). Il pacchetto include Word, Excel, PowerPoint e Outlook, oltre all’accesso base a Teams e OneNote; e il tutto senza dover sottoscrivere abbonamenti mensili.

Per gli utenti Windows, Microsoft Office Professional 2021 per Windows è disponibile invece al prezzo una tantum di 31,25€ (anziché 249€).

Il modo più economico per ottenere Microsoft Office a vita per Mac o Windows

Le migliori Offerte per MS Office!

– Microsoft Office Home & Business 2021 for Mac – 49.99€

– Microsoft Office Pro 2021 for Windows – 31.25€

– Microsoft Office Home & Business 2019 for Mac – 39.29€

– Microsoft Office Pro 2019 for Windows – 24.75€

– Microsoft Office Home and Business 2024 for MAC/PC – 199.99€ (Reg. 299€)

– Microsoft Office Home 2024 for MAC/PC – 139.99€ (Reg. 149€)

– Microsoft Office Pro 2016 for Windows – 18.29€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 2 Keys – 59.50€ (Only 29.75€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 PCs – 130.00€ (Only 26.00€/PC)

Windows 10 non riceverà più aggiornamenti di sicurezza dopo il 14 ottobre 2025, quindi è il momento giusto per passare a una versione più recente. Su Godeal24 potete anche ottenere una licenza Windows 11 Pro per soli 13,25€ (anziché 199€). Windows 11 è l’ultima versione e include i più recenti aggiornamenti di sicurezza come la crittografia BitLocker e le protezioni avanzate per l’accesso, oltre al Microsoft Copilot, un assistente AI integrato in grado di rispondere alle domande, generare immagini e scrivere testi.

Licenze Windows a Vita e Originali a partire da 6€!

– Windows 11 Professional Key – 13.25€

– Windows 11 Professional – 2 Keys – 24.75€ (only 12.38€/Key)

– Windows 11 Professional – 5 Keys – 53.15€ (only 10.63€/Key)

– Windows 11 Home Key – 13.05€

– Windows 10 Professional Key – 8.25€

– Windows 10 Professional – 2 Keys – 14.25 € (only 7.12€/ Key)

– Windows 10 Professional – 5 Keys – 34.15€ (only 6.83€/Key)

– Windows 10 Home Key – 8.15€

Approfittate dei pacchetti con il 62% di sconto (codice coupon: MAC62)

– Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 42.29€

– Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.39€

– Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€

– Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 31.64€

Fino al 50% di sconto su altre licenze Windows e Office! (codice coupon: MAC50)

– Visual Studio 2022 Enterprise – 1 PC/Mac – 60.00€

– Windows Server 2025 Standard – 31.49€

– Windows Server 2022 Standard – 26.13€

– Windows Server 2019 Standard – 25.01€

Perché fidarsi di Godeal24?

✅ Consegna digitale immediata
✅ Licenze Microsoft 100% originali
✅ Valutazione “Eccellente” al 98% su TrustPilot
✅ Assistenza clienti 24/7
Per contattare Godeal24: [email protected]

