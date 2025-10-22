Sindrome Vision Pro per l’iPad pieghevole, prezzo e peso mostruosi, dubbi sul suo futuro

Sappiamo che Apple ha da tempo in cantiere un iPad con grande schermo pieghevole, e sappiamo anche delle difficoltà a realizzarlo ma il tentativo di reinventare la linea si sta scontrando con due ostacoli sempre più evidenti: il prezzo e l’innovazione tecnologica.

L’idea di fondo è creare un dispositivo capace di ridare slancio a una gamma che, pur storica, fatica a ritrovare la centralità di un tempo. Ma, come accaduto qualche volta a Cupertino, l’ambizione rischia di urtare contro la realtà.

Lo riferisce Bloomberg, spiegando che il tablet da circa 18 pollici – identificato internamente con il codice J312 – resta lontanissimo dal debutto e non potrà arrivare sul mercato prima del 2029. Se mai arriverà.







Design e materiali

Il progetto – spiega Mark Gurman – è molto complesso. Prevede un corpo in alluminio su entrambi i lati. Da chiuso ricorda un MacBook, mentre da aperto diventa un dispositivo da 13 pollici con schermo unico.

A differenza dei foldable tradizionali, non include un display esterno: l’intera superficie interna diventa un grande pannello multitouch, senza tastiera fisica, trackpad o poggiapolsi. È una soluzione elegante, ma che complica ulteriormente il bilanciamento tra peso, robustezza e praticità.

Apple starebbe lavorando con Samsung Display per sviluppare un pannello OLED da circa 18″ in grado di ridurre al minimo la piega, uno dei difetti più visibili dei dispositivi pieghevoli.

La tecnologia OLED, già adottata sull’attuale iPad Pro, garantirebbe colori più vividi e una struttura più sottile, ma richiede un lavoro ingegneristico non irrilevante che oggi si scontra con il fattopre di forma: i prototipi pesano circa 1,6 kg, quasi tre volte i 500/600 grammi degli iPad attuali.

Per non parlare del costo, vicino ai 3.000 dollari, che potremmo collocare in Europa, tasse incluse, intorno ad almeno 3500 euro. Sarebbe più del doppio a quello di un iPad Pro 13, cme un iPad Pro con processore M4 Max.

Un iPad o un ibrido Mac/iPad?

Come accennato, il peso è uno dei problemi principali, ma non l’unico. Rimane irrisolta la questione del sistema operativo: Mark Gurman continua a sostenere che il dispositivo adotterà una versione evoluta di iPadOS, mentre altre fonti non escludono una formula ibrida tra macOS e iPadOS.

Se l’azienda riuscisse a bilanciare prestazioni e portabilità, il prodotto potrebbe posizionarsi tra l’iPad Pro e il MacBook Pro, ma con un prezzo e una struttura tali da rivolgersi a un pubblico estremamente ristretto.

Huawei, la concorrenza che c’è già

In questo scenario, Apple non è la prima a tentare la strada del tablet pieghevole. Huawei ha già lanciato in Cina il suo MateBook Fold da 18 pollici, che pesa circa un chilo in meno rispetto al prototipo di Cupertino e costa circa 3.400 dollari.

Un paragone che evidenzia quanto il colosso americano stia procedendo con cautela in un segmento dove i concorrenti asiatici hanno già guadagnato esperienza.

L’obiettivo di Apple, come nel caso del futuro iPhone pieghevole, è evitare compromessi visivi e strutturali, puntando a una qualità percepita più elevata e a una durata superiore nel tempo.

La lunga storia delle visioni difficili di Apple

Il progetto dell’iPad pieghevole si inserisce in un periodo in cui Apple sembra voler riscoprire il rischio creativo. Dopo il debutto dell’iPhone Air da 999 dollari, il nuovo iPhone Fold previsto per la seconda metà del 2026 e la decisione di spostare la produzione del Vision Pro M5 in Vietnam, il colosso di Cupertino è di nuovo alle prese con progetti che promettono di ridefinire le categorie. Ma la storia insegna che non sempre le intuizioni visionarie trovano un mercato reale.

Dalla Apple Car cancellata dopo anni di ricerca, al Vision Pro N100 – la versione economica mai arrivata sugli scaffali – fino ai vari esperimenti nel campo della realtà aumentata, l’azienda ha più volte interrotto progetti troppo costosi o troppo di nicchia.

Possiamo anche parlare proprio di Vision Pro che è stato rilasciato ma possiamo definirlo un prodotto fallito nel suo processo commerciale (dal punto di vista delle innovazioni che potrebbe portare altrove, il discorso è differente) nato ad prezzo e una nicchia davvero troppo ristretta per avere un senso.

In particolare con un prezzo vicino a quello di un MacBook Pro e un peso simile fa intravedere la prospettiva che l’iPad pieghevole resti confinato in una nicchia un errore che Apple avrebbe ben presente e che non si azzarderà a ripetere.