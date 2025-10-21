Facebook Twitter Youtube

MacBook Pro 14″ M5, l’SSD è una scheggia

Di Mauro Notarianni
MacBook Pro 14
Foto di Apple

Stanno cominciando a circolare benchmark di tutti i tipi sui MacBook Pro con chip M5; abbiamo già visto i risultati dei test con Geekbench 6 (utility di benchmark) dai quali emerge un miglioramento di in termini di velocità di circa il 20% rispetto alla precedente generazione con chip M4; interessanti sono anche i benchmark con la GPU, con test che evidenziano prestazioni fino al 35% superiori rispetto alla stessa macchina con M4.

Altra novità di rilievo nei MacBook Pro con chip M5 è la velocità dello storage; i MacBook Pro M5 supportano la tecnologia di storage PCIe 5.0 e a detta di Apple l’unità SSD è “fino a 2 volte più scattante” rispetto alla generazione precedente.

Un redattore del sito The Verge ha eseguito dei test con il benchmark AmorphousDiskMark e i risultati sembrano dare ragione a Apple, con velocità un po’ più che doppie rispetto alla precedente generazione ma uguale ai MacBook Pro da 16″ con chip M4 Pro.

MacBook Pro 14" M5, anche l'SSD è una scheggia - macitynet.it
Immagine di The Verge

Il modello testato è quello con unità SSD da 1TB (il modello base parte con unità di archiviazione da 512GB; in fase di ordine Apple è possiible selezionare unità da 512GB a 4TB)

Nelle conclusioni, The Verge scrive che il MacBook Pro entry level “continua a regnare sovrano” nel mercato dei notebook che non costano una fortuna.

La macchina è indicata da chi ha avuto modo di provarla come in grado di offrire un salto in avanti in termini di prestazioni rispetto ai modelli con processore Intel o chip M1. Apple afferma che rispetto ai sistemi con processore Intel, offre “prestazioni AI fino a 86 volte più veloci”, “una GPU fino a 30 volte più veloce con ray tracing”, e u”na CPU fino a 5,5 volte più rapida”; chi arriva da un modello con chip M1 troverà “prestazioni AI fino a 6 volte più veloci”, “una GPU fino a 6,8 volte più scattante con ray tracing”, e “una CPU fino a 2 volte più rapida”.

Ricordiamo che i MacBook Pro con chip M5 possono essere ordinati su Amazon con spedizioni dal 22 ottobre.

