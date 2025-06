Copia-incolla, su Mac potete farlo in sequenza con Batch Clipboard

Il copia-incolla è un’operazione che facciamo praticamente ogni giorno. Decine, di volte al giorno. Se non addirittura centinaia. Se vi siete mai chiesti se c’è un modo per renderla ancora più veloce e intelligente, sappiate che la risposta a questa domanda è Sì, si può fare. Quantomeno sul Mac.

Vi basta installare l’app Batch Clipboard per abilitare una nuova scorciatoia da tastiera che potenzia il tradizionale copia-incolla rendendolo sequenziale.

Come funziona il Copia-Incolla

In pratica di norma siamo abituati a selezionare un testo, copiarlo e incollarlo in un altro. E questa operazione la eseguiamo per tutti quei pezzetti di bit che intendiamo copiare da una parte e incollare in un’altra.

Ma adesso immaginate di avere un documento molto lungo, o magari una serie di pagine web dalle quali dover copiare solo delle porzioni di testo da riversare in Word o un altro editor a vostro piacere.

In situazioni come queste, dovete necessariamente fare il Copia-Incolla per ogni pezzetto che vi interessa. Uno alla volta.

Tutto questo può diventare già noioso e ripetitivo senza un clipboard manager come Clipy, CopyClip o Copied, che vi permette di abilitare una sorta di cronologia di tutti i contenuti copiati di volta in volta negli appunti del Mac.

Ma anche con strumenti come questi poi avete bisogno di spulciare l’elenco dei vari salvataggi per selezionare uno ad uno i vari pezzetti da incollare poi dove vi servono.

Cosa cambia con Batch Clipboard

Installando Batch Clipboard sul Mac invece tutto questo diventa molto più semplice e immediato perché quando si ha a che fare con più contenuti e porzioni di testo da incollare in un dato documento, anziché usare le solite ⌘C per copiare e ⌘V per incollare, avete a disposizione due nuove scorciatoie. Ovvero:

Control (^) + Command (⌘) + C per ogni contenuto “della stessa serie” da copiare negli appunti;

+ + per ogni contenuto “della stessa serie” da copiare negli appunti; Control (^) + Command (⌘) + V per incollare, uno alla volta, i vari contenuti copiati con la precedente combinazione di tasti.

In pratica questo strumento, specie se combinato ad un clipboard manager, permette di gestire due code distinte di contenuti da tenere negli appunti.

Se infatti il copia-incolla tradizionale rimane utile per operazioni meno complesse, il copia-incolla potenziato col tasto Ctrl da Batch Clipboard potrà essere chiamato in causa in tutte quelle situazioni in cui c’è da mettere in coda tutta una serie di contenuti che ha in comune la stessa destinazione.

Sulla sicurezza

Una domanda che spesso viene posta quando si ha a che fare col copia-incolla sui nostri dispositivi, datosi che in quest’area possono occasionalmente finire anche i nostri dati più sensibili.

Batch Clipboard è sicura? secondo quanto dichiara lo sviluppatore, si. L’app infatti funziona solo in locale pertanto non condivide mai dati con i server online.

Lo precisiamo perché l’app richiede l’autorizzazione per controllare il computer ed è una condizione necessaria per monitorare gli appunti e inviare comandi di copia/incolla all’app in primo piano.

Download e requisiti minimi

Batch Clipboard è gratis e potete scaricarla direttamente dal Mac App Store, oppure dalla pagina aperta dal suo sviluppatore su GitHub.

Una volta scaricata e installata, occuperà circa 5 MB di spazio su disco. Per funzionare serve macOS 10.15 o una versione più recente del sistema operativo.