Batteria Aukey che ricarica anche i MacBook Pro: solo 43,99 € invece che 65,99€

Una batteria per ricaricare tutti i vostri dispositivi a richiesta di energia più elevata, inclusi gli iPad Pro o i MacBook Pro, con forte sconto a 43,99 euro. Ecco l’offerta che vi segnaliamo questa mattina e che non dovreste farvi sfuggire se avete necessità di prolungare la durata della vostra giornata di lavoro (o intrattenimento) distanti da una presa di corrente.

La batteria di cui parliamo è dal Powerbank Aukey 65 W PD. Si tratta di un accessorio con una notevole capacità, 26800 mAh ma che, soprattutto, come dice il nome, ha una uscita di ben 65W, la più elevata che abbiamo mai visto in una batteria portatile. Per comprendere la capacità di erogare corrente basti pensare che ill caricabatterie standard di un MacBook Pro 13″ arriva a 61W. In termini pratici questa batteria è in grado di ricaricare senza problemi ogni MacBook con porta di ingresso Type-C oggi sul mercato. Persino un MacBook Pro 16″, che pure nella confezione offre un caricabatterie da 96W può beneficiare di questa batteria; usandola non si ricaricherà così velocemente come avviene con la presa di corrente ma continuerà a funzionare e si ricaricherà anche mentre funziona.

Da segnalare che anche chi ha un iPad Pro grazie a questa batteria Aukey avrà dei benefici. Le altre batterie Powerdelivery solitamente forniscono al massimo 18W, ma gli iPad Pro sono in grado di assorbire fino a 30W. Quindi grazie a questo accessorio potrete ridurre notevolmente il tempo di ripristino della batteria.

Ovviamente con essa potrete ricaricare alla massima potenza anche tutti gli iPhone (18W via porta USB-C) e ogni altro gadget attraverso la porta USB-A presente sulla batteria.

Per ricaricare la batteria rapidamente è consigliabile acquistare un caricabatterie da 45W; grazie ad esso i 26800 W si ripristinano in 7,5 ore, un tempo più che accettabile se si considera la quantità di energia immagazzinata.

La Powerbank Aukey 65 W PD costerebbe 65,99 euro, ma usando il codice GBUAJOMS la pagate solo 43,99 euro.

