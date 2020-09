Volkswagen, svelati gli interni della ID.4

Volkswagen ha fatto circolare alcune foto dalle quali è per la prima volta possibile vedere gli interni della ID.4, secondo modello della famiglia ID. e il primo SUV a trazione 100% elettrica dell’azienda tedesca. Non c’è ancora una data ufficiale ma le prime consegne della SUV elettrica sono previste entro la fine dell’anno.

Dalle foto si vedono i display touchscreen (sono più di uno), uno dei quali (al centro) è pensato per l’infotainment, l’altro (collocato dietro il volante) come cruscotto informativo. La plancia (non legata alla console centrale) sembra “sospesa”, alleggerendo gli interni e liberando spazio.

L’azienda ha anche comunicato un dato relativo al capienza del bagagliaio: 543 litri con gli schienali delle sedute posteriori in posizione, spazio possibile dala piattaforma MQB per veicoli elettrici che regala molto spazio longitudinale.

Nelle foto si vedono le chiavi e anche l’ID. Light, una striscia luminosa e peculiarità dei modelli in questione: e elemento che permette di inviare messaggi al guidatore (es. telefonate in arrivo e avvertimenti di frenata) usando colorazioni differenti.

Nonostante la crisi dovuta al coronavirus, Volkswagen prosegue nel percorso di conversione alla mobilità elettrica dei propri stabilimenti. La trasformazione della fabbrica di Emden (Bassa Sassonia, in Germania), è già iniziata e le prime vetture elettriche lasceranno la linea di produzione dal 2022. Il CEO Ralf Brandstätter ha spiegato che l’azienda da lui guidata investirà circa 1 miliardo di Euro nello stabilimento, promettendo di rendere Emden “un pilastro della strategia elettrica”. Dal 2022, il SUV elettrico Volkswagen ID.4 sarà prodotto a Emden, accanto ai modelli Passat e Arteo; successivamente anche negli stabilimenti d USA e Cina.

Gli interni idella versione di lancio in Germania, ID.4 1st Max, vanterà sedili Agr rivestiti di similpelle e di una microfibra realizzata per il 20% da materiali riciclati. Le sedute (riscaldabili) vantano certificazione AGR, ente che certifica componenti in grado assicurare specifici standard che riguardano ergonomia e postura. I colori previste per le sellerie il grigio platino e il “marrone Firenze”, che si abbinano al piano black e bianco elettrico delle modanature.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.