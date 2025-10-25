Batteria Magsafe a carica rapidissima, cavo integrato sconto del 22%

UGREEN MagFlow Power Bank con tecnologia Qi2.2 è disponibile su Amazon a 69,99€ invece di 89,99€. Compatibile con iPhone 17 e 16, offre ricarica rapida wireless e via cavo, con funzionalità avanzate in un design compatto e magnetico.

Ricarica wireless massima velocità per iPhone 17 e iPhone 16

Grazie al supporto della tecnologia Qi2.2, questa batteria è ottimizzata per la ricarica rapida magnetica dei nuovi iPhone 17 e anche di iPhone 16. La potenza di erogazione massima in wireless raggiunge i 25W, sfruttando al meglio lo standard supportato negli ultimi modelli degli smarphone Apple.

La batteria si aggancia magneticamente agli iPhone compatibili con MagSafe, garantendo stabilità durante la ricarica e comodità nell’uso quotidiano.

Una delle peculiarità del prodotto è la presenza di un cavo USB-C integrato da 30W, che consente sia la ricarica rapida dei dispositivi collegati, sia la ricarica della batteria stessa in modo più efficiente. In pratica i 10mila mAh della batteria si ripristinano in poco più di due ore.

C’è anche una porta USB-C tradizionale. In pratica potete ricaricare (anche se a prestazioni ridotte) tra dispositivi insieme: ad esempio un Apple Watch, Airpods e l’iPhone. La capacità della batteria è sufficiente per ricaricare per una volta e mezza un iPhone 16 o 17 Pro.

Nella confezione infine è incluso anche un secondo cavo USB-C, utile per ricaricare altri dispositivi in alternativa o come cavo di backup.

Prezzo e disponibilità

Ora su Amazon a 69,99€ invece di 89,99€, il power bank UGREEN con supporto Qi2.2 rappresenta una delle soluzioni più versatili per chi vuole sfruttare al massimo le funzionalità dei nuovi iPhone.

