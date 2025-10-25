Utilizzare la carta di credito per fare acquisti diventa un incubo: paghi e ti trovi un addebito aggiuntivo da 500 euro quando ormai sei a casa

Dopo lo shopping arriva la brutta sorpresa, l’ultima frode che si attiva con i pagamenti con carta: cosa sapere e come difendersi

Per quanto sia comodo, utilizzare la carta di credito per fare acquisti potrebbe comportare anche dei rischi. Questo perché le truffe sono in costante aumento e molte frodi informatiche avvengono proprio attraverso il pagamento con il POS. Così capita di aver fatto compere al supermercato o in un negozio e successivamente accorgersi di avere un addebito esoso sul conto, che non ha nulla a che vedere con il costo di ciò che si è comprato.

Il pagamento digitale è un sistema che negli ultimi anni è sempre più utilizzato e per questo è diventato “terreno fertile” per i cybercriminali, che sono riusciti a trovare un sistema per truffare le persone, portandoli via ingenti somme di denaro.

Pagamenti con carta, attenzione ai truffatori: cosa sapere

Uno dei rischi principali del pagamento digitale è che ti clonino la carta, a lanciare l’allarme sono state le forze dell’ordine che hanno evidenziato come i casi siano in aumento, specificando anche che i cybercriminali siano riusciti a perfezionare ulteriormente le loro tecniche d’azione.

A chi non è mai capitato di distrarsi quando si è in fila per pagare, magari con la carta in mano, che si è già preparata per procedere al pagamento con il POS? Ebbene i malviventi si approfittano proprio di questa distrazione, per riuscire a clonare le carte quando si è in fila nei negozi, i luoghi preferiti sono i supermercati, dove c’è più confusione e possono agire indisturbati.

Utilizzando tecnologie sofisticate e strumenti che sono sempre più all’avanguardia riescono a clonare le carte, spesso utilizzano dispositivi molto sofisticati, noti come skimmer, che riescono a rubare dati importati al momento del pagamento, come numero di carta, scadenza e codice segreto, ciò che serve per effettuare gli acquisti.

Ma come avviene la clonazione della carta? I malviventi si servono di una carta bianca che ha una banda magnetica e un chip in grado di copiare i dati della carta originale, dopo aver acquisito questi dati, si avrà di fatto una carta “gemella” da poter usare per acquisti e anche prelievi. Come ci si può proteggere da questo pericolo?

La cosa importante è stare attenti quando si effettuano pagamenti con la carta, tenerla in mano solo al momento della transazione con il POS, evitare di utilizzare questo strumento se si nota qualcosa di insolito e controllare costantemente il proprio conto corrente, così da poter bloccare la carta se si notano movimenti sospetti.