Batteria Ravpower da 10.000 mAh, il compagno degli smartphone a soli 16,24 euro

Ad uno degli iPhone di ultima generazione fareste bene ad affiancare una powerbank come quella di RavPower attualmente in promozione con un codice a soli 16,24 euro. Si tratta della RavPower PB173, una batteria d’emergenza da 10.000 mAh che fa del suo punto di forza le ampie possibilità di utilizzo offerto dalle porte in dotazione.

E’ infatti presente una porta USB-A tradizionale con tecnologia Quick Charge 3.0 che permette di collegare un qualsiasi cavetto per ricaricare smartphone, tablet, cuffie, lettori MP3 o qualsiasi altro dispositivo ricaricabile attraverso un cavo dotato di questa spina. C’è poi una porta microUSB per la ricarica della powerbank stessa. Ma il vero vantaggio nell’acquisto di questa soluzione risiede nella terza porta, di tipo USB-C. Da qui è infatti possibile ricaricare a piena potenza qualsiasi dispositivo collegato: eroga 18W e perciò può ripristinare l’energia della batteria di un iPhone alla massima velocità. Anche se si tratta di un iPhone di ultima generazione, come ad esempio la serie 11/Pro, ma anche i precedenti X/XR, XS e serie 8.

Incorpora 10.000 mAh, il che vuol dire che può ripristinare completamente l’energia della batteria di uno smartphone anche più di una volta. Mentre per ricaricarsi oltre alla microUSB può usare la stessa porta USB-C come ingresso: in tal caso per ricaricarla completamente, dallo 0% al 100%, si impiegano all’incirca tre ore e un quarto (si sale a cinque ore se si opta invece per la microUSB). Per di più è anche piuttosto compatta: misura all’incirca 14 x 7 x 1,5 centimetri, pressapoco quindi quanto uno smartphone, offrendone perciò la medesima tascabilità anche perché il peso si avvicina appena ai 200 grammi.

Nella scheda tecnica non è scritto, ma tra le recensioni di chi l’ha acquistata si legge che oltre alla batteria viene fornito in dotazione un cavo microUSB con adattatore per convertire la spina in USB-C e una custodia per trasportare il tutto più agevolmente. Se siete interessati all’acquisto la potete comprare su Amazon al prezzo di 25 euro. Tuttavia al momento basta inserire il codice XXLPJLAR nel carrello per pagarla soltanto 16,24 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di martedì 23 giugno.