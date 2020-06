Parallels lavora con Apple per la virtualizzazione sui Mac ARM

Parallels è una delle società scelte da Apple per dimostrare alla WWDC 2020 un prototipo di Mac con processore proprietario di Cupertino basato su architettura ARM, costruito “in casa” da Apple. Lo sviluppatore ha confermato essere al lavoro collaborando con Apple per creare una versione di Parallels Desktop per Mac che potrà essere sfruttata sui Mac ARM con Apple Silicon (il nome scelto da Apple per le future CPU).

«Parallels è orgogliosa di lavorare a stretto contatto con Apple durante questa entusiasmante transizione e non vediamo l’ora di lanciare il supporto per i futuri Mac con Apple Silicon», ha dichiarato Nick Dobrovolskiy, Senior Vice President responsabile Engineering e Customer Support di Parallels.

«Parallels porta al lavoro con Apple un decennio di esperienze e soluzioni cross-platform, con funzionalità perfettamente integrate nel sistema operativo», ha spiegato ancora Dobrovolskiy, evidenziando la possibilità offerte agli utenti dalle soluzioni software Parallels per usare su Mac applicazioni e file, indipendentemente del sistema operativo di cui hanno bisogno.

Non è chiaro se la soluzione di virtualizzazione sarà limitata a GNU / Linux e altri sistemi *NIX, o se sarà possibile eseguire in una macchina virtuale anche Windows sui Mac con Apple Silicon. Nel corso del keynote è stata mostrata una schermata di Parallels Desktop eseguito su un Mac con Apple Silicon ma il sistema di Microsoft non è stato menzionato. La possibilità di eseguire Windows interessa varie persone e sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Parallels sta intanto lavorando su Parallels Desktop 16, nuova versione del software di virtualizzazzione che dorvebbe essere compatibile con macOS 11 Bug Sur. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Parallels sono disponibili a partire da questa pagina.

