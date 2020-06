Xiaomi Mi TV Stick, ecco le presunte caratteristiche della rivale della Fire TV

A maggio, Xiaomi ha confermato l’esistenza della Mi TV Stick, un dongle ottimizzato per lo streaming che certamente andrà a competere nel segmento occupato già dalla Fire TV Stick di Amazon. Adesso, un paio di annunci al dettaglio e un’immagine trapelata su Reddit, dovrebbero aver rivelato le specifiche tecniche e i prezzi. C’è perfino un video unboxing della nuova periferica. Ecco cosa sappiamo finora.

Le specifiche trapelate della Mi TV Stick rivelano due varianti: una con risoluzione 1080p e 1 GB di RAM, e l’altra con risoluzione 4K e 2 GB di RAM a bordo. Entrambi i modelli dovrebbero disporre di 8 GB di memoria interna ed eseguire Android TV 9.0 con supporto a Google Assistant.

Ovviamente, Mi TV Stick sarà accompagnato da un telecomando Bluetooth con pulsanti dedicati per Google Assistant, Netflix e Amazon Prime Video. Inoltre, sia i modelli FHD che 4K Mi TV Stick vengono elencati con supporto a Dolby e DTS.

Someone has already unboxed the Mi TV Stick way ahead of its official launch :D#MiTVStick

Una immagine proveniente dal forum di Reddit mostra che Mi TV Stick avrà funzionalità di Chromecast integrato e sarà rilasciata sia negli Stati Uniti, che in altri mercati globali, come è già successo per il Box Mi TV S. Una ricerca del numero SKU globale menzionato nel post rivela che la periferica arriverà anche in Europa; secondo un rivenditore spagnolo, Mi TV Stick avrà un costo di 39,95 euro L’elenco menziona anche una data di rilascio per il prossimo 31 luglio anche se le specifiche citate suggeriscono che questo modello sarà quello FHD.