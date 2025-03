BBC Radio cambia lo streaming e perde gli ascoltatori fuori dal Regno Unito

Pubblicità

BBC Radio, la divisione radiofonica della British Broadcasting Corporation che diffonde radio nazionali e locali, trasmette sin dalla fine degli anni 90 in streaming (ha iniziato sfruttando il formato RealAudio sviluppato da RealNetworks).

Ora BBC ha annunciato che molte stazioni radio entro fine anno non saranno più disponibili per gli utenti internazionali. A partire dalla primavera 2025 solo le stazioni di notizie e attualità BBC World Service e BBC Radio 4 rimarranno accessibili all’infuori del Regno Unito. Il cambiamento è dovuto a quanto pare a problematiche legate ai diritti, al lancio del nuovo sito BBC Audio e a un’app che sostituirà BBC Sounds per gli utenti internazionali.

L’app BBC Sounds sarà disponibile esclusivamente per il pubblico britannico, ma gli utenti del Regno Unito che viaggiano per brevi periodi potranno usarla anche quando sono all’estero.

La decisione della BBC amareggia molti ascoltatori internazionali di lunga data che perderanno accesso alle loro stazioni radio della BBC preferite, e fa seguito a una mossa simile che punta a commercializzare i servizi: nel 2024 è stato siglato un accordo con Amazon per offrire podcast su Amazon Music destinati agli utenti all’infuori del Regno Unito; ovviamente questi sono disponibili solo per gli abbonati ai servizi Amazon Prime e Amazon Music Unlimited.