Cuffie Sennheiser Accentum Wireless, audio di qualità e 50 ore di autonomia, solo 97,99 €

Le Sennheiser Accentum Wireless sono un prodotto di fascia media ma con una qualità paragonabile a quella delle “Momentunm 4 e oggi costano solo 97,99€. È questa l’offerta che troviamo oggi su Amazon dove questo accessorio scende al minimo.

Parliamo di cuffie che l’azienda tedesca descrive come in grado di produrre un suono mozzafiato”, grazie all’utilizzo di trasduttori dinamici da 37 mm (leggermente più piccoli rispetto ai 42 mm del Momentum 4) e alla connettività Bluetooth 5.2 con supporto multipoint. Le cuffie supportano aptX HD, che può raggiungere una velocità di trasmissione dati di 576 kbps per chi possiede dispositivi supportati. È anche compatibile con i codec AAC, il massimo per gli utenti di iPhone, e SBC.

Offrono la cancellazione attiva del rumore con funzione trasparenza.

La batteria delle cuffie può durare ben 50 ore con una singola carica, non molto distante dalle 60 ore delle Momentum 4. Sennheiser afferma che le Accentum possono essere ricaricate velocemente, offrendo cinque ore di riproduzione in appena 10 minuti di ricarica.

Per quanto riguarda la voce, le Accentum Wireless sono dotate di due microfoni con modalità di riduzione del vento e sidetone regolabile. Le cuffie si abbinano anche all’app Sennheiser Smart Control, che offre un equalizzatore a cinque bande, preset utente, aggiornamenti del software e gestione delle connessioni multipoint.

Sennheiser afferma che la durata della batteria delle Accentum è supportata da un comfort a lungo termine per via dei punti di contatto del cuscinetto dell’archetto e delle cuffie che si adattano alle forme di chi le indossa.

Le accentum sono state lanciate a 179,90 euro ma ora hanno un prezzo di listino di 129 €. Amazon le sconta a 97,99 €