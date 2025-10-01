Facebook Twitter Youtube

Beats svela Powerbeats Fit per sport e allenamento

Di Daniele Piccinelli
Beats svela Powerbeats Fit per sport e allenamento - macitynet.it

Come anticipato dall’inizio di settembre, il marchio Beats di Apple introduce Powerbeats Fit, versione rivista e migliorata del modello Fit Pro del 2021: sono progettati espressamente per lo sport e l’allenamento e in generale per gli utenti iPhone e Android che desiderano auricolari in grado di rimanere saldi nelle orecchie e in posizione stabile.

Questo è reso possibile dalle nuove alette di sicurezza morbide e il 20% più flessibili che si adattano alle orecchie di ogni forma e dimensione. Mentre il design delle alette è universale, nella confezione sono inclusi copriauricolari di quattro misure per assicurare la migliore vestibilità per ciascun utente, anche grazie al Test di aderenza disponibile sia per gli utenti iPhone che tramite app Beats per Android.

Il costruttore evidenzia suono di qualità ed equilibrato su tutte le frequenze. Pur essendo una evoluzione dei Fit Pro, l’hardware principale sottostante rimane invariato, infatti funzionano con lo stesso chip Apple H1.

Come il modello precedente offrono cancellazione attiva del rumore ANC, modalità Trasparenza, equalizzazione adattiva e audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa. Per assicurare chiamate sempre udibili e di qualità sfruttano microfoni beamforming per catturare la voce dell’utente, mentre un processore dedicato riduce i rumori esterni e ambientali.Beats svela Powerbeats Fit per sport e allenamento - macitynet.it

Sia gli auricolari che la custodia (più piccola del 17%) sono certificati IPX4 per resistere sia al sudore che all’acqua, ma non alle immersioni. L’autonomia degli auricolari arriva fino a 7 ore con ANC disattivato, mentre tramite la ricarica nella custodia di trasporto si arriva a un massimo di 30 ore. Grazie alla ricarica rapida bastano 5 minuti per ottener un’ora di riproduzione audio.

Beats Powerbeats Fit, disponibilità e prezzo

Gli auricolari Powerbeats Fit sono già disponibili nel sito Beats nei colori Jet Black, Grigio granito, Arancione scintilla e Rosa energico  al prezzo di 229,95 euro.

I prodotti Beats sono disponibili anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

