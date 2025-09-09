Auricolari PowerBeats Fit, ecco tutte le novità in anticipo

Nei giorni scorsi Apple aveva lanciato una sorta di teaser sui Powerbeats Fit, auricolari sportivi che raccolgono l’eredità dei Beats Fit Pro del 2021, ma oggi c’è chi fa di più: svela interamente (o quasi) le specifiche di questo prodotto che nella sua prima versione era stato molto apprezzato.

Specifiche tecniche e novità dal leak

A guastare la sorpresa è un leak firmato Evan Blass (@evleaks) grazie al quale possiamo avere la scheda tecnica e dettagli stilistici.

Dal punto di vista tecnico, gli auricolari mantengono il chip Apple H1 — ormai decisamente obsoleto rispetto all’H2 usato nei modelli più recenti — dei Beats Fit Pro e offrono cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza e per la prima volta anche Adaptive EQ. Cresce l’attenzione alla vestibilità, con quattro misure di gommini (S/M/L più una extra) contro le tre dei Beats Fit Pro. Migliora anche l’autonomia: 7 ore di ascolto con una singola carica, fino a 30 ore complessive con la custodia.

Powerbeats Fit si presentano in quattro colorazioni — Spark Orange, Gravel Gray, Jet Black e Power Pink — con un design leggermente aggiornato ma fedele all’iconico gancio/wing-tip che garantisce stabilità durante lo sport. La novità cromatica più interessante è senza dubbio lo Spark Orange, che potrebbe abbinarsi perfettamente al nuovo iPhone 17 Pro atteso a ore e ricalca il colore di “bandiera” dei PowerBeats Pro.

I know this isn’t the Apple leak you wanted today, but c’est la vie. The colorways here are Spark Orange, Gravel Gray, Jet Black, and Power Pink. pic.twitter.com/P0lfxPzNMH — Evan Blass (@evleaks) September 9, 2025

Un’occasione mancata sul chip

Il lancio dei Powerbeats Fit ricorda molto da vicino la strategia adottata da Beats con i Beats Studio Buds e la successiva versione Studio Buds+. In quel caso l’azienda aveva puntato su piccoli affinamenti: migliori microfoni, maggiore autonomia, nuove colorazioni, ma senza stravolgere l’hardware di base. Una filosofia che si ripete ora con i Fit, dove il design resta sostanzialmente invariato e la novità più visibile è l’arrivo di Adaptive EQ e di una quarta misura di gommini.

Diverso il discorso per i Powerbeats Pro 2, che a inizio 2025 hanno introdotto un vero rinnovamento: nuovo chip H2, design più compatto e persino un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca. In quel caso si è trattato di un upgrade sostanziale, capace di rilanciare la gamma Pro con caratteristiche competitive e per alcuni aspetti superiori agli AirPods Pro 2. I Powerbeats Fit, al contrario, sembrano destinati a posizionarsi come alternativa sportiva più accessibile, ma con un gap tecnologico ormai evidente.

Un salto generazionale mancato?

Il dubbio maggiore deriva dall’uso del chip H1 — già superato nella linea Apple — scelta che non sembra allinearsi con una reale evoluzione tecnologica.

Quando i Beats Fit Pro furono lanciati, nel 2021, erano competitivi nei confronti degli AirPods Pro; oggi, dopo l’arrivo degli AirPods Pro 2 con chip H2 (molto più efficiente per ANC, qualità microfoni e Spatial Audio), i Powerbeats Fit appaiono un aggiornamento estetico più che sostanziale. Aggiungere solo Adaptive EQ e gomme potrebbe nn basta a colmare il gap tecnico con la concorrenza Apple

Disponibilità

I Powerbeats Fit saranno ufficialmente disponibili nelle prossime settimane. Se il prezzo probabilmente resterà lo stesso dei Fit Pro, 249 euro, potrebbe essere complicato farli concorrere con il resto della offerta Apple e soprattutto accessori di altri marchi anche se va detto che su accessori come questi piovono subito importanti sconti.