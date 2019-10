Becoming Human, tutto pronto per il Lucca Comics & Games 2019

Per gli appassionati di fumetti, gioco, serie tv, arte e fantasy, il Lucca Comics & Games è più di un festival, è l’appuntamento cui non si potrà mancare. Dal 30 ottobre al 3 novembre il Lucca Comics & Games 2019 offrirà nella cornice di Lucca incontri con i più importanti editori di giochi da tavolo, autori di fumetti, grandi firme di videogiochi e di prodotti cinematografici provenienti da tutto il mondo.

Diventato, con questa 53° edizione, molto più di una fiera, il Lucca Comics & Games 2019 è diventato un vero e proprio festival che avrà per tema, quest’anno, “Becoming Human”: l’unione tra virtuale e reale, digitale e analogico, carta e carne, sogni e veglia raccontata attraverso le storie che, anche attraverso i giochi e i fumetti, permettono di riscoprire cosa significhi “essere umani”.

E nel contesto di questo festival saranno offerte ai visitatori esperienze diverse, nel segno della crossmedialità. Ci saranno incontri con grandi autori, come Bruce Sterling, mostre e padiglioni per appassionati di tv, giochi, motori e cinema.

Molto atteso è il ritorno di Netflix, che sarà a Lucca con un padiglione esperienziale dedicato alla serie tv La Casa di carta, e quello di Ferrari, che celebrerà i 90 anni della Scuderia.

Ci sarà anche Amazon, con Amazon Box of Passions, il mondo Amazon a 360 gradi, dedicato a tutti gli appassionati di tecnologia, intrattenimento, libri, audiolibri, fumetti, videogiochi, giochi e giocattoli: un’area di oltre 200 metri quadrati dove i clienti potranno interagire con le ultime novità Amazon, dai fumetti ai contenuti digitali Audible, dai videogiochi più popolari del momento, alle nuove serie TV originali Amazon, già disponibili sul servizio streaming Prime Video, a nuovi giochi e giocattoli per il prossimo Natale.

Nello stand targato Amazon sarà possibile scoprire le novità del mondo Alexa, provando una selezione di Skill Alexa sui dispositivi della famiglia Echo e partecipare a concorsi interattivi per vincere gadget esclusivi. Audible ​partecipa alla ​celebrazione della vita di Stan Lee con una lettura di ​Marco Mete dell’ultimo libro scritto dalla leggenda, “​Stan Lee’s Alliances: a trick of light​”. Luca Perri, Adrian Fartade e Massimo Polidoro presenteranno due nuovissimi podcast in “​La scienza della fantascienza​”, che affronteranno le possibilità di sviluppo reali e immaginarie dei nostri film sci-fi preferiti.

Il baluardo San Regolo sarà lo scenario per il nuovo ​Call of Duty: Modern Warfare​, portato da Activision; mentre il ​Baluardo San Donato vedrà sorgere ​anche nel 2019 il palco principale, sul quale si alterneranno, tra gli altri, ​Cristina d’Avena, Giorgio Vanni e i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, ovvero gli amatissimi ​Oliver Onions​. E ancora in piazza Santa Maria sarà allestita una sala cinema speciale per ​Cyberpunk 2077 mentre Nintendo sbarcherà in piazza Bernardini con ​Pokémon Spada e Pokémon Scudo​, ​Mario & Sonic​.

​Non mancherà uno spazio dedicato ai nostalgici del gioco di ruolo: il Sotterraneo di San Colombano sarà teatro dell’esperienza dedicata da Wizards of the Coast a Dungeons & Dragons, ​con la partecipazione dell’attore hollywodiano ​Joe Manganiello (tra gli altri, True Blood, ​How I Met Your Mother)​ , il comico scozzese ​Paul Foxcroft ​(​Cariad&Paul​, ​Questing Time​), Richard Witther (D&D Senior Art Director), Bill ​Benham ​(D&D Game Producer), ​Mark Hulmes e Kim Richards (due tra i più importanti membri della community britannica di D&D, meglio conosciuti come High Rollers​) e molti altri​.

Tutte le notizie su giochi, console e videogame online sono raccolte in questa sezione di Macitynet.

Le notizie sull’istruzione e la cultura che incontrano la tecnologia si possono trovare in questa sezione di Macitynet