L’app Apple TV è ora disponibile su Amazon Fire TV Stick

Apple TV e Apple TV+ scelgono Amazon: l’app Apple TV è ora disponibile anche sui dispositivi Amazon Fire TV e permetterà a partire dal 1° novembre agli utenti di Amazon Fire TV di utilizzare anche attraverso i dispositivi smart di Amazon l’abbonamento ad Apple TV+ e vedere i contenuti originali per la televisione di Cupertino. L’app Apple TV è disponibile per la seconda generazione di Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick Basic Edition.

Gli utenti possono accede all’app direttamente dallo store di Amazon, da cui possono scaricare l’app Apple TV.

Attraverso l’app Apple TV gli utenti potranno accedere, anche su dispositivi con Amazon Fire TV Stick, alla propria libreria iTunes e guardare i film e gli show disponibili. L’app permetterà anche agli utenti di accedere ai contenuti originali Apple TV+ a partire dal 1° novembre, il giorno di lancio di Apple TV+.

Da oggi, 24 ottobre, l’app Apple TV su Fire TV è disponibile negli Stati Uniti, in Canada, in Germania, Francia, Italia, Spagna, India e nel Regno Unito.

Amazon spiega che l’app Apple TV sarà presto disponibile per il Fire TV Cube, per la Fire TV dongle, per Fire TV smart Tohiba e Insignia e per la Nebula sound bar. L’app non è compatibile con Fire TV prima o seconda generazione e con Fire TV Stick.

L’app Apple TV è disponibile, oltre che per Fire TV, anche per iPhone, iPad, iPod touch, Mac Apple TV, Roku e alcune smart TV Samsung 2018, mentre in futuro potrebbe arrivare anche per le smart TV LG, Sony, e Vizio.

Amazon ha presentato a settembre 2019 Fire TV Stick 4K, il dispositivo video più versatile per trasformare il salotto di casa in un vero e proprio centro multimediale. Tutte le informazioni sui dispositivi e i prezzi di Fire TV Stick si possono trovare in questo articolo di Macitynet.

È incominciato il conto alla rovescia per l’arrivo di Apple TV+ , che anche in Italia come in altri 99 Paesi è previsto per il 1°novembre 2019. Apple sta investendo moltissimo in serie TV e contenuti originali per Apple TV+, si parla di un budget totale di 6 miliardi di dollari. Tutte le novità su Apple TV+ si possono trovare a partire da questa pagina di Macitynet.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ incluso prezzo, data di uscita, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.