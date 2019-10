Apple ha rilasciato la prima beta dell’update a macOS Catalina 10.15.1

Apple ha rilasciato la prima versione beta dell’aggiornamento che porta macOS 10.15 Catalina alla versione 10.15.1. Gli sviluppatori registrati possono scaricare la prima beta di macOS 10.15.1 (build 19B68f) dalla sezione “Aggiornamento Software” delle Preferenze di Sistema.

La beta 1 di macOS 10.15.1 integra il supporto per l’architettura Navi RDNA di AMD, permette di filtrare gli scatti in Foto per Preferiti, video, parole-chiave e altri metodi. Apple non lo dice, ma l’update a macOS 10.15.1 dovrebbe risolvere vari problemi di “gioventù” lamentati da alcuni utenti con il nuovo sistema.

