Belkin BoostCharge Pro Dock carica tutto velocemente ed è in sconto di 50€

Perfetto per tutti coloro che hanno un dispositivo Apple, indispensabile se avete iPhone, Airpods ed Apple Watch. È il Belkin BoostCharge Pro Dock, un caricabatterie wireless di alta qualità capace di ricaricare due dispositivi insieme e che oggi costa solo 79,99€ invece di 129,99€

Dock 2 in 1 con supporto StandBy

Il Belkin BoostCharge Pro Dock è progettato per offrire una ricarica wireless efficiente a due dispositivi Apple alla volta.

Supporta ricarica MagSafe fino a 15 W per iPhone e 5 W per Apple Watch, garantendo tempi rapidi e una gestione ordinata dello spazio. Grazie al caricabatterie per Apple Watch potete anche caricare, in alternativa, anche degli Airpods.

Compatibile con la modalità StandBy di iOS 17, permette di trasformare l’iPhone in una sveglia da comodino, una cornice digitale o un pannello widget, mantenendo sempre l’inquadratura corretta grazie alla base magnetica orientabile.

Visuale regolabile e materiali sostenibili

L’integrazione del supporto magnetico regolabile consente di posizionare lo smartphone tra 0° e 70°, offrendo un’ampia gamma di angolazioni per la visualizzazione.

La forza dell’aggancio rimane stabile anche quando si cambia orientamento, sia verticale che orizzontale. La struttura è realizzata con un occhio alla sostenibilità: oltre il 60% di materiali riciclati post-consumo e una finitura soft-touch rendono il dock solido, affidabile e rispettoso dell’ambiente.

Alimentatore PD incluso e prestazioni elevate

Il dock viene fornito con un alimentatore Power Delivery da 30 W e un cavo USB-C intrecciato, integrato nella struttura. Questa combinazione assicura una ricarica veloce e stabile, evitando surriscaldamenti e ottimizzando i tempi di ricarica per tutti i dispositivi compatibili. Il cavo incluso è pensato per durare, grazie al rivestimento resistente e alla lunghezza adeguata per un uso quotidiano su scrivanie o comodini.

Prezzo attuale e vantaggio economico

Il prezzo di listino del Belkin BoostCharge Pro Dock è di 129,99€. Un prezzo adeguato alla qualità del prodotto. Oggi lo comprate in offerta su Amazon a 79,99€, con uno sconto di 50€.

