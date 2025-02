Wi-Fi Radar Pro, meno di 2€ per l’utility Mac che scansiona, analizza e ottimizza le reti wireless

Pubblicità

La struttura fisica di grandi case, o di scuole e uffici e il modo in cui le persone interagiscono in tali spazi sono parametri da prendere in considerazione quando si progetta una rete WIFi, tenendo conto delle persone che si spostano durante la giornata, e punti di accesso aggiuntivi che devono fornire una capacità adeguata per le attività a banda larga tramite corretto posizionamento e corretta potenza in uscita.

Wi-Fi Radar Pro è una utility Mac che consente di scandagliare, analizzare e ottimizzare le connessioni WiFi. Funzioni sui Mac con macOS 11 o seguenti (inclusi M1, M2, M3, ecc. con macOS Sequoia), permette di individuare le reti nelle vicinanze e mostrare dettagli quali SSID, BSSID, potenza del segnale e altri dettagli ancora utili a scopo diagnostico.

Una funzione di monitoraggio permette di tracciare la potenza e il rumore del segnale con grafici in tempo reale, utile per individuare interferenze e ottimizzare la rete in modo da ottenere prestazioni ottimali.

Altra opzione interessanti sono dedicate alla sicurezza, con funzioni per analisi dei protocolli (WEP, WPA, WPA2, WPA3) e identificare vulnerabilità.

I dati analizzati possono essere esportati in formato CSV (e quindi analizzati con fogli elettronici o altri strumenti) e i resoconti condivisi con professionisti, utile per comprendere l’origine di errori di connettività intermittenti.

Tenendo conto di metriche quali i canali WiFI usati, la combinazione di frequenze e la velocità dei dati PHY i più esperti possono ottimizzare le connessioni di rete per ottenere affidabilità alla massima velocità.

Wi-Radar for costa normalmente 24,99$ ma grazie ad una promozione in corso è in sconto speciale, offerta a 2$ invece che 24,99$ in quanto parte del pacchetto BundleHunt. Se acquistate fino 30 Dollari di software, e di software interessante c’e n’è tantissimo, avrete pure uno sconto di 3$ sul totale.

