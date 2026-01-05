Belkin ConnectAir porta il mirroring wireless HDMI via USB-C senza Wi-Fi né app

Collegare un computer a un monitor o a un proiettore senza cavi e senza passare dal Wi-Fi è un’esigenza molto più comune di quanto sembri. Con il ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter (AVC024), Belkin propone una soluzione pensata per lavoro, scuola e mobilità, puntando su semplicità e compatibilità trasversale.

Come funziona

Il sistema, presentato al CES 2026, è composto da un trasmettitore USB-C e da un ricevitore HDMI. Il primo si collega al dispositivo sorgente, il secondo al display. Non servono app, driver o configurazioni di rete: il collegamento avviene in modo diretto, con trasmissione video fino a 1080p a 60 Hz e supporto a duplicazione o estensione dello schermo, purché il dispositivo USB-C supporti DisplayPort Alt Mode.

Belkin dichiara una latenza inferiore agli 80 ms e una portata massima di circa 40 metri, sfruttando una connessione wireless a 5 GHz. Il ricevitore HDMI richiede alimentazione via USB-A o tramite alimentatore esterno. È possibile associare fino a otto trasmettitori a un singolo ricevitore, una funzione utile in ambienti condivisi, raggiungendom una distanza massima di 131 piedi, pari a circa 40 metri.

Sul fronte della sicurezza hardware è presente il 4-Point Safety System, con protezioni contro sovratensione, sovracorrente, cortocircuiti e materiali resistenti al fuoco.

A che serve

Il ConnectAir è pensato per sale riunioni, aule e spazi di formazione, dove l’assenza di Wi-Fi affidabile può creare problemi. È utile anche in viaggio, per collegare rapidamente un portatile o un tablet a un televisore, e in contesti come fiere e conferenze, dove il proiettore è difficile da raggiungere fisicamente.

Il Belkin ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter (AVC024) arriverà in mercati selezionati nel primo trimestre del 2026, con un prezzo indicativo di 149,99 dollari.