Il robot Narwal Flow 2 ritrova anche i tuoi oggetti smarriti

Al CES 2026 di Las Vegas, Narwal ha svelato la sua nuova ammiraglia per la pulizia domestica, il robot Narwal Flow 2, che aspira e lava i pavimenti, ma non solo. La nuova periferica, infatti, promette di ridefinire l’intelligenza domestica, oltre che con la potenza di aspirazione impressionante, anche con un’altra “killer feature”. Quello che, infatti, fa più discutere è la sua capacità di agire come un detective domestico grazie all’intelligenza artificiale avanzata.

Narwal Flow 2, dunque, non sarà solo un perfetto alleato per la pulizia del pavimento, ma anche un vero e proprio segugio per i gli oggetti perduti. La novità più curiosa evidenziata al CES è la capacità del Flow 2 di identificare e segnalare piccoli oggetti smarriti sul pavimento. Grazie a telecamere RGB e all’AI addestrata specificamente, il robot non si limita a evitare gli ostacoli: riconosce oggetti come gioielli, chiavi, portafogli o telefoni. Invece di aspirarli (o incastrarsi), li “tagga” sulla mappa e invia una notifica al proprietario, risolvendo l’annoso problema degli orecchini persi sotto il divano.

Non mancano, ovviamente, anche altre frecce al suo arco, come ad esempio una potenza di aspirazione “mostre”, di 30.000 Pa e lavaggio attivo. In questo modo il Flow 2 compie un salto notevole rispetto alle generazioni precedenti, garantendo una pulizia profonda anche sui tappeti più ostici. Per il lavaggio, il dispositivo abbandona i classici panni rotanti in favore del sistema FlowWash: un mocio a rullo continuo che viene lavato in tempo reale durante il ciclo di pulizia con acqua calda a 60°C. Questo assicura che il robot non trascini lo sporco per casa, ma utilizzi sempre una superficie di lavaggio pulita.

L’intelligenza artificiale

Il cuore del sistema è una nuova AI, supportata da un doppio comparto fotografico con campo visivo di 136 gradi. Oltre a trovare oggetti smarriti, questa configurazione permette anche il monitoraggio di animali, con funzionalità di videochiamata e sorveglianza per interagire con gli animali domestici mentre si è fuori casa.

Peraltro, il robot distingue tra sporco secco e umido, adattando la strategia di pulizia (aspirazione o lavaggio) per restituire al meglio la giusta sensazione di pulito.

Disponibilità

Sebbene i prezzi ufficiali non siano ancora stati confermati per il mercato europeo, il lancio è previsto per la primavera del 2026. Il Flow 2 si candida certamente ad essere uno dei protagonisti dell’anno, specialmente per chi cerca un dispositivo che gestisca la manutenzione della casa in totale autonomia. Rimarrà da vedere a che prezzo.

Ricordiamo che di Narwal ne abbiamo già parlato diverse volte sulle nostre pagine, recensendo modelli entry level, ma anche di fascia più alta.