I nuovi Power Bank magnetici e per laptop di Belkin

Al CES 2026 Belkin ha aggiornato, oltre che i caricabatterie wireless, anche la propria gamma di power bank, con un focus specifico su modelli magnetici compatti.

Power bank magnetici con ricarica wireless

I power bank magnetici sono oggi al centro dell’attenzione. Il modello di riferimento è il Power Bank 10K con anello magnetico UltraCharge Pro, dotato di batteria da 10.000 mAh, ricarica wireless Qi2 fino a 25 W e uscita USB-C da 30 W.

Il supporto magnetico consente un aggancio stabile allo smartphone, mentre il display digitale integrato permette di controllare in tempo reale la carica residua. È possibile ricaricare due dispositivi contemporaneamente, combinando la ricarica wireless con la porta USB-C, e utilizzare l’alimentazione passante durante la ricarica del power bank stesso.

L’anello magnetico integrato permette l’aggancio di accessori come supporti e portafogli magnetici, mentre il design è studiato per non interferire con le lenti della fotocamera. Il rivestimento in silicone morbido mantiene il peso contenuto e migliora la presa, con cavo USB-C / USB-C da 60 cm incluso nella confezione.

BoostCharge Slim Magnetic Power Bank con supporto

Il BoostCharge Slim Magnetic Power Bank con supporto, disponibile nei modelli BPD011 e BPD016, punta su un formato sottile e adatto al viaggio, con ricarica wireless fino a 15 W in un design compatto e tascabile. Ogni versione garantisce oltre 25 ore di autonomia aggiuntiva e integra un supporto estraibile per la visualizzazione a mani libere.

Il power bank è disponibile con batteria da 5.000 mAh e uscita USB-C da 20 W oppure da 10.000 mAh con uscita USB-C da 30 W, offrendo opzioni di ricarica flessibili tramite pad wireless e porta USB-C. Cavo USB-C / USB-C da 60 cm incluso nella confezione.

Power bank ad alta capacità per laptop

Il salto più evidente nella gamma riguarda però il Power Bank 27K per laptop UltraCharge Pro, una soluzione che porta la ricarica portatile anche nel territorio dei computer portatili e delle console. Con una capacità di 27.000 mAh e una potenza complessiva in uscita fino a 240 W, è in grado di alimentare laptop, tablet, smartphone e dispositivi da gioco da un’unica fonte.

Il power bank supporta la ricarica rapida di dispositivi come MacBook Pro da 14 pollici, Nintendo Switch 2 e smartphone di ultima generazione, sia a piena potenza su un singolo dispositivo sia con più dispositivi collegati nello stesso momento. Il cavo USB-C intrecciato da 140 W integrato elimina la necessità di portare accessori aggiuntivi, mentre il display intelligente mostra la percentuale di carica residua.